Un poste plus stratégique pour Mathieu Erb

Même s’il se plaisait à Neuchâtel, Mathieu Erb prend la direction de la Berne fédérale. Le directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis 2023 a été nommé fin janvier vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juin. Dans son plan de carrière, Mathieu Erb n’envisageait pas de quitter la tête de la CCNC aussi rapidement, mais il n’a pas voulu manquer cette occasion, comme il l’a indiqué ce jeudi dans « La Matinale ». « J’ai eu une opportunité de pouvoir aller à Berne à un poste à hautes responsabilités. Ce n’était pas prévu dans ce timing-là, mais j’ai saisi cette opportunité. »

Mathieu Erb a mené de nombreux projets à la CCNC depuis son arrivée il y a trois ans et demi. Celui de la migration informatique est celui qui l’a le plus marqué, « un gros projet d’envergure. Parce que s’il n’y a pas de système informatique qui fonctionne, on ne peut pas verser de prestations à la population. » Ce projet informatique a bien occupé la CCNC depuis deux ans. « Les équipes ont toutes travaillé dessus et ça s’est plutôt bien passé. » Et, depuis le mois de juin 2025, la caisse a migré sur ce nouveau système.