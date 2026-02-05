Sport et culture neuchâtelois luttent de concert contre l’initiative « 200 francs ça suffit ! »

Le comité neuchâtelois contre l’initiative « 200 francs ça suffit ! » entre dans la campagne en vue de la votation fédérale du 8 mars. Les Suisses diront s’ils souhaitent ou non que la redevance radio-tv passe de 335 à 200 francs par ménage et que toutes les entreprises en soient exonérées.

A Neuchâtel, les opposants à l’initiative SSR ont réuni des représentants des milieux sportifs et culturels pour dire à quel point ces deux domaines souffriraient si le budget de la SSR était divisé par deux : Lisa Baumann, championne d’Europe de VTT descente, Alexis Perroud, spécialiste du 400m haies, Jo Gutknecht, présidente du NUC, Alexandre Houlmann, l’un des dirigeants de la Fédération neuchâteloise du sport (Fenespo), Martial Rosselet, président de la commission musicale de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN), le pianiste Marc Pantillon ainsi qu’Isabelle Bindith, présidente de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Lisa Baumann déclare vivre de son sport « depuis une année ». Pour elle, la RTS est une vitrine essentielle : « Durant les Mondiaux en Suisse, il y a eu des reportages sur nous. Nous avons été mis en avant. Sans cela, les sponsors ne viennent pas à nous. »