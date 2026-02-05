Sport et culture neuchâtelois luttent de concert contre l’initiative « 200 francs ça suffit ! »

Le comité neuchâtelois opposé à la diminution proposée de la redevance radio-tv lance sa campagne en vue de la votation fédérale du 8 mars. Des représentants du monde et sport et de la culture prennent la parole.
Le comité neuchâtelois contre l’initiative « 200 francs ça suffit ! » entre dans la campagne en vue de la votation fédérale du 8 mars. Les Suisses diront s’ils souhaitent ou non que la redevance radio-tv passe de 335 à 200 francs par ménage et que toutes les entreprises en soient exonérées.
A Neuchâtel, les opposants à l’initiative SSR ont réuni des représentants des milieux sportifs et culturels pour dire à quel point ces deux domaines souffriraient si le budget de la SSR était divisé par deux : Lisa Baumann, championne d’Europe de VTT descente, Alexis Perroud, spécialiste du 400m haies, Jo Gutknecht, présidente du NUC, Alexandre Houlmann, l’un des dirigeants de la Fédération neuchâteloise du sport (Fenespo), Martial Rosselet, président de la commission musicale de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN), le pianiste Marc Pantillon ainsi qu’Isabelle Bindith, présidente de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Lisa Baumann déclare vivre de son sport « depuis une année ». Pour elle, la RTS est une vitrine essentielle : « Durant les Mondiaux en Suisse, il y a eu des reportages sur nous. Nous avons été mis en avant. Sans cela, les sponsors ne viennent pas à nous. »
Lisa Baumann : « Les Mondiaux en Suisse ont permis à nos sponsors de se mettre en avant. »
Si l’initiative passe, ce serait par exemple la fin de l’émission « Le kiosque à musiques », estime l’un de ses contributeurs, le Neuchâtelois Martial Rosselet. Et il faut en mesurer les conséquences : cette émission offre « une visibilité essentielle à nos sociétés qui animent les villes et les périphéries. Au conservatoire, plus de 300 élèves sont inscrits par les fanfares. Je suis né à La Chaux-du-Milieu, j’ai commencé la musique dans la fanfare du village et je suis devenu musicien professionnel. On a besoin de soutien médiatique et la RTS est essentielle dans ce rôle-là », avance le président de l’ACMN.
Martial Rosselet : « On a besoin de soutien médiatique et la RTS est essentielle dans ce rôle-là, ça incite les jeunes à se mettre au sport ou à la musique. »
Les opposants à l’initiative ont ainsi multiplié les exemples.
L’un des dirigeants de la Fédération neuchâteloise du sport (Fenespo), Alexandre Houlmann, estime par ailleurs que l’argument de l’économie pour les ménages est « fallacieux ». « Avec une redevance moindre, la SSR n’aura pas les moyens de couvrir le sport comme il le couvre actuellement. Les grands événements seront repris par les chaînes privées, ce qui est déjà le cas dans certains sports. Les gens devront s’abonner à de nombreuses chaînes s’ils veulent continuer de voir la Weltklasse, Athletissima, le Tour de Romandie, la descente de Wengen. C’est dommageable pour le sport et la cohésion nationale. Lors de la descente de Wengen, tous les Suisses vibrent et tremblent en même temps à chaque virage pour nos skieurs. Lorsque vous devrez payer une redevance beaucoup plus grande pour pouvoir voir ça, il n’y aura plus qu’une petite portion de privilégiés qui pourront se l’offrir. »
Vendredi, nous donnerons la parole aux supporters de l’initiative « 200 francs ça suffit ! ». /vco