Conduite à risque à Travers

Un automobiliste s’est vu retirer son permis de conduire dans la soirée du 3 février. Il a été contrôlé à 143 km/h sur un tronçon limité à 80.

Le radar a mesuré une vitesse de 143 km/h sur un tronçon limité à 80. (Photo : archives) Le radar a mesuré une vitesse de 143 km/h sur un tronçon limité à 80. (Photo : archives)

Un homme pressé. Un radar mobile installé sur la route cantonale H10 à la sortie du village de Travers en direction de Couvet a mesuré un automobiliste qui circulait à 143 km/h sur un tronçon limité à 80, indique la police neuchâteloise dans un communiqué diffusé ce jeudi. Les faits se sont déroulés dans la soirée du 3 février.

Le conducteur, un homme de 40 ans domicilié dans le canton, a été intercepté peu après Couvet par une patrouille des forces de l’ordre. Il s’est vu retirer son permis sur le champ. Il risque de devoir s’en passer pendant 2 ans et des poursuites pénales. /comm-cwi


 

