Bikini Test se porte mieux, mais reste fragile

Toujours fragile, Bikini Test remonte la pente. C’est ce qu’indiquent les responsables de la salle de concerts ce jeudi dans un communiqué. Le lieu culturel situé à La Chaux-de-Fonds avait tiré la sonnette d’alarme en 2024, mettant ainsi en place plusieurs mesures pour « assurer sa survie ». L’association KA, qui gère l’établissement, faisait face à de nombreuses difficultés financières et humaines.

En 2025, Bikini Test a notamment diminué le nombre de soirées. Une solution qui lui permettait « de mieux maîtriser les coûts, d’améliorer la fréquentation et de proposer des évènement plus aboutis ». Grâce à cette mesure, la salle de concerts a enregistré un déficit de 13'000 francs (contre environ 31'000 francs en 2024 et 65'000 francs en 2023). Les dépenses restent toutefois plus élevées que les recettes, selon le communiqué. Cette situation peut notamment s’expliquer « par des soirées déficitaires, la baisse des recettes de la soirée Bikini of the Dead, une diminution de la fréquentation lors des Afters de la Plage ainsi que des coûts d’entretien et de réparation ».





Une nouvelle dynamique

Cinq nouveaux membres ont rejoint le comité bénévole de l’association KA l’année dernière, et la programmation est désormais assurée par Joan Dubois et Thomas Menant, fraîchement arrivé. Malgré ce nouveau souffle, les ressources humaines constituent toujours un défi de taille pour l’établissement. /comm-pch