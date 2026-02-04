Rock the Lakes mettra le feu au lac

In Flames, Arch Enemy et Powerwolf sont les têtes d’affiche de la 5e édition du festival « ...
Rock the Lakes mettra le feu au lac

In Flames, Arch Enemy et Powerwolf sont les têtes d’affiche de la 5e édition du festival « Rock the Lakes », du 14 au 16 août à Cudrefin.

L'édition 2025 du festival avait attiré plus de 16'000 personnes. (Photo : Rock the Lakes). L'édition 2025 du festival avait attiré plus de 16'000 personnes. (Photo : Rock the Lakes).

Cudrefin, capitale du gros son cet été. La cinquième édition de « Rock the Lakes », c’est du vendredi 14 au dimanche 16 août dans la localité du sud du lac de Neuchâtel.

L’intégrale du programme est dévoilée ce mercredi. Avec trois groupes présentés comme des géants du metal mondial en tête d’affiche : le death metal des Suédois de In Flames va embraser la scène pour la première soirée. Le samedi, place au melodic death metal d’Arch Enemy, un autre groupe suédois. Enfin, le power metal des Allemands de Powerwolf doit clôturer le festival le dimanche. Au total, plus de 30 groupes sont à l’affiche, dans toute la variété des styles liés à l’univers du metal. Cette édition de Rock the Lakes est également l’occasion de lancer « Hellvetia », un tremplin pour les groupes suisses, avec la possibilité pour les finalistes de se produire sur scène.

En 2025, rappellent les organisateurs, le festival avait attiré plus de 16'000 personnes à Cudrefin. /comm-jhi


 

