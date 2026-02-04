Les animaux de Davide Rivalta de retour à Neuchâtel

Une quinzaine de grands singes seront installés à la belle saison au cœur de la ville. Ils sont l’œuvre du sculpteur italien Davide Rivalta, qui marque ainsi son retour dans le chef-lieu cantonal après une première exposition en 2018.

Des singes plus grands que nature surveilleront la ville dès le 23 mai prochain. (Photo : Davide Rivalta) Des singes plus grands que nature surveilleront la ville dès le 23 mai prochain. (Photo : Davide Rivalta)

Des singes débarquent à Neuchâtel. Une quinzaine de sculptures plus grandes que nature de l'artiste italien Davide Rivalta seront prochainement installées dans divers lieux de la ville. La collection, intitulée « Primates », sera déployée du 23 mai au 20 septembre, selon un communiqué des autorités communales. Babouins, chimpanzés, un gorille et un orang-outan vont prendre possession de l’espace public. L'événement est mis sur pied grâce à une collaboration entre AP’Art, un espace consacré à l’art et à la culture situé à Colombier, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et l’Université de Neuchâtel, précise le communiqué transmis ce mercredi. En parallèle des sculptures, une exposition au Muséum d’histoire naturelle permettra d'en apprendre plus sur les grands singes et de découvrir les techniques de fabrication de l’artiste de Bologne.


Le retour de Rivalta dans la région

La première exposition à Neuchâtel de Davide Rivalta, en 2018, est restée dans les mémoires et dans l’espace public. Trois loups et un agneau, trois bufflonnes à la place Pury, et un rhinocéros gardant le Collège latin sont en effet toujours visibles à Neuchâtel. Certains de ces animaux avait été acquis par la Ville grâce à un financement participatif. /comm-pch-ATS


