Le test des sirènes a lieu ce mercredi

Les sirènes d’alarme seront testées en Suisse et dans le canton de Neuchâtel ce mercredi 4 ...
Le test des sirènes a lieu ce mercredi

Les sirènes d’alarme seront testées en Suisse et dans le canton de Neuchâtel ce mercredi 4 février. L’exercice se déroulera entre 13h30 et 16h30. Ce sera aussi l'occasion de vérifier la diffusion de messages via l'application Alertswiss.

Les sirènes vont retentir ce mercredi dès 13h30. (Photo : archives) Les sirènes vont retentir ce mercredi dès 13h30. (Photo : archives)

Comme chaque année, les sirènes d’alarme retentissent dans toute la Suisse le premier mercredi de février. Le test a lieu ce mercredi 4 février entre 13h30 et 16h30. Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute dès 13h30. Si nécessaire, le test pourra être répété jusqu'à 14 heures. La population ne doit prendre aucune mesure, a indiqué jeudi passé l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans un communiqué.

L'alarme eau sera testée entre 14h00 et 16h30 dans les zones à risque situées en aval des barrages. Elle consiste en douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de 10 secondes.

Parallèlement à l'alarme générale, chaque canton diffusera une notification de degré « Information » via l'application Alertswiss. Contrairement aux notifications de degré « Alarme », ce type de notification ne déclenche pas de signal sonore sur le smartphone.

Depuis son lancement en octobre 2018, l'application Alertswiss a été installée sur plus de 2,3 millions d'appareils. Les autorités l'emploient chaque année pour publier quelque 300 notifications d'événements.


Vérifier sa préparation

L'OFPP recommande à la population de profiter du test des sirènes pour vérifier sa préparation personnelle, notamment en installant l'application Alertswiss sur tous ses appareils mobiles, en préparant ou en vérifiant son plan d'urgence personnel ou familial et en préparant ou en vérifiant ses provisions domestiques.

Les personnes vivant dans un rayon de 50 km autour des centrales nucléaires sont par ailleurs invitées à vérifier si elles disposent encore des comprimés d'iode distribués par les autorités pour la dernière fois à l'automne 2023. Pour les personnes dont la commune se trouve dans un rayon de plus de 50 km autour d'une centrale nucléaire, les comprimés d'iode sont stockés de manière centralisée par le canton, qui les distribue à la population en cas d'urgence. /ATS


 

Actualités suivantes

Divorce à la tête de Greubel Forsey

Divorce à la tête de Greubel Forsey

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 15:55

Réseau électrique : la disparition des communes propriétaires

Réseau électrique : la disparition des communes propriétaires

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 12:45

La réglementation des pièges photographiques divise

La réglementation des pièges photographiques divise

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 10:13

« Les Experts » : comment mieux maîtriser impôts et charges quand on est indépendant

« Les Experts » : comment mieux maîtriser impôts et charges quand on est indépendant

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:09

Articles les plus lus

Les mille et une vies d’une maison chaux-de-fonnière

Les mille et une vies d’une maison chaux-de-fonnière

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 15:33

« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 12:32

« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

« Le dossier du lundi » : les enjeux d’un fonds climat

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 15:49

Pourquoi La Chaux-de-Fonds cherche à récupérer « ses » trottoirs

Pourquoi La Chaux-de-Fonds cherche à récupérer « ses » trottoirs

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 17:54