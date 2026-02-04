La Clusette fermée deux semaines

Du 1er au 19 avril, le tunnel ralliant le Val-de-Travers au Littoral sera fermé à la circulation ...
Du 1er au 19 avril, le tunnel ralliant le Val-de-Travers au Littoral sera fermé à la circulation dans les deux sens dans le cadre des travaux du tube.

L'assainissement du tunnel routier de La Clusette nécessite la fermeture du tube du 1er au 19 avril. (Photo : archives) L'assainissement du tunnel routier de La Clusette nécessite la fermeture du tube du 1er au 19 avril. (Photo : archives)

Le tunnel de la Clusette sera fermé à la circulation pendant deux semaines ce printemps. Dans le cadre des travaux du tube routier, ce bout de tronçon de la H10 permettant de rallier le Val-de-Travers au Littoral sera interdit à la circulation du 1er au 19 avril, dans les deux sens. Une déviation sera mise en place par La Tourne. /comm-lgn


