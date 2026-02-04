Le tunnel de la Clusette sera fermé à la circulation pendant deux semaines ce printemps. Dans le cadre des travaux du tube routier, ce bout de tronçon de la H10 permettant de rallier le Val-de-Travers au Littoral sera interdit à la circulation du 1er au 19 avril, dans les deux sens. Une déviation sera mise en place par La Tourne. /comm-lgn
La Clusette fermée deux semaines
Du 1er au 19 avril, le tunnel ralliant le Val-de-Travers au Littoral sera fermé à la circulation ...
RTN
Actualités suivantes
Les jeunes agriculteurs neuchâtelois se fédèrent en association
Région • Actualisé le 04.02.2026 - 11:00
« Faites-nous rire » : Bilan du Dry January de David Charles
Région • Actualisé le 04.02.2026 - 09:34
Articles les plus lus
« Faites-nous rire » : Bilan du Dry January de David Charles
Région • Actualisé le 04.02.2026 - 09:34
« Faites-nous rire » : Bilan du Dry January de David Charles
Région • Actualisé le 04.02.2026 - 09:34
Réseau électrique : la disparition des communes propriétaires
Région • Actualisé le 03.02.2026 - 12:45