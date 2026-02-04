Flying Tiger atterrit en gare de Neuchâtel

« Là, c’est vrai que c’est une offre un peu différente ce de qui se fait en gare de Neuchâtel. Le magasin Flying Tiger est déjà présent en gare de Lausanne. Il a trouvé son public et semble répondre à un besoin de la clientèle. Soit les gens se laissent inspirer, soit ils ont besoin d’un objet en particulier », précise Frédéric Revaz.





Un mini centre commercial en gare de Neuchâtel ?

Avec l’implantation de ce magasin type « bazar », l’objectif est-il de faire de la gare un mini-centre commercial ? « Non », répond le porte-parole des CFF. « Le premier objectif est de faire en sorte que la gare soit une sorte de hub de transports, un centre de correspondance entre les bus et les trains. Deuxième priorité : faire que la gare soit confortable, sûre et propre. Et ensuite, lorsque c’est possible et que des surfaces sont disponibles, on essaie de répondre aux besoins de la clientèle en y installant des commerces. »

L’ouverture de ce premier magasin Flying Tiger dans le canton de Neuchâtel devrait toutefois drainer des clients non pendulaires. De quoi être en contradiction avec la politique de la Ville qui, par ses mesures de restrictions de parcage, veut éviter que les gens viennent y faire leurs courses ? Frédéric Revaz rétorque que non, rappelant « que plus de 32'000 personnes transitent par la gare chaque jour et n’ont pas le temps d’aller en magasin en revenant du travail le soir. Et ce genre de commerce répond au besoin de cette clientèle parfois pressée. »