« Faites-nous rire » : Bilan du Dry January de David Charles

Après le Dry January, il y a ce moment de flottement que David Charles s’amuse à pointer du doigt avec justesse : février, ou l’art de se « rattraper ». Car si janvier rime avec bonne résolution et fierté sobre, le 1er février marque souvent le retour triomphal de l’apéro. En Suisse, près d’un adulte sur quatre affirme avoir déjà tenté un Dry January, selon des données de santé publique, souvent avec un succès temporaire. Un mois sans alcool vécu comme un exploit personnel, raconté à qui veut l’entendre, avant que l’appel du bar ne recommence à murmurer des promesses de blanc frais et de prosecco bien mérité.

David Charles transforme ce grand écart en comédie du quotidien : l’abstinence héroïque, suivie d’une reprise enthousiaste, presque émotive, du premier verre partagé. Le Dry January aurait au moins une vertu, celle de révéler notre rapport très affectif à l’alcool, entre convivialité, habitudes et excès assumés. Février devient alors le mois de la lucidité joyeuse, celui où l’on se rend compte qu’on n’est peut-être pas alcoolique, mais clairement attaché à l’instant présent — surtout quand il se vit autour d’un apéro.

Avec, en guise de rappel, une gueule de bois mémorable pour souligner que les bonnes résolutions, comme les lendemains de fête, sont toujours plus faciles à annoncer qu’à tenir.

La semaine prochaine, Nathalie Devantay sera la dernière de la bande à faire son retour en ce début d’année 2026. Et elle non plus n’est jamais la dernière quand il s’agit de faire la fête, comme elle nous le démontre souvent dans « Faites-nous rire ». Rendez-vous mercredi à 7h45. /rde


 

