Clément Feuz, nouveau chef aux Six-Communes à Môtiers

Changement de chef aux Six-Communes : Clément Feuz est nommé pour succéder à Mattéo Dauphin ...
Clément Feuz, nouveau chef aux Six-Communes à Môtiers

Changement de chef aux Six-Communes : Clément Feuz est nommé pour succéder à Mattéo Dauphin à la tête de l’établissement du Val-de-Travers. Le tenancier de l’établissement, Guillaume Toupance, est optimiste pour l’avenir

Il y a du changement dans les cuisines des Six-Communes à Môtiers. (photo : Ieva Boksberga) Il y a du changement dans les cuisines des Six-Communes à Môtiers. (photo : Ieva Boksberga)

Il garde le sourire : le tenancier du restaurant des Six-Communes reste serein. Guillaume Toupance vient de nommer Clément Feuz comme chef aux cuisines de l’établissement de Môtiers. Il succède à Mattéo Dauphin qui a décidé de s’en aller, un an après être entré en fonction.

Clément Feuz est bien connu dans le canton. Le nouveau chef « avait repris les cuisines du Beau-Rivage à Neuchâtel. Il y avait maintenu la note de 16 points au Gault-Millau », explique Guillaume Toupance. « C’est un ami de Edmond Bavois, notre chef de cuisine au restaurant du Palais DuPeyrou. Il connaît les habitudes des Neuchâtelois : c’est à mes yeux la personne la mieux placée pour reprendre les rênes des Six-Communes » estime le Vallonnier.

Reste que ce changement peut interpeller. Guillaume Toupance est rassurant : « Dans le roulement d’un restaurant, de surcroît dans la première année – j’ai pu le constater avec les deux autres établissements que je gère [le Palais DuPeyrou à Neuchâtel et la Brasserie du Marché à Fleurier] – des changements se font. Naturellement, les équipes doivent se mettre en place, les gens doivent créer une cohésion de groupe et apprendre à travailler ensemble. Parfois, ça ne ‘match’ pas, et les gens partent pour une nouvelle aventure. » Autre élément qui rassure le Vallonnier : « la co-tenancière des Six-Communes, Ieva Boksberga, reste sur place ».

Entretien avec Guillaume Toupance, tenancier des Six-Communes :

Ecouter le son

La qualité au centre des préoccupations

Nombreux sont les Neuchâtelois qui, lors d’une escapade dans la région, réservent une table « aux Six ». Le tenancier peut-il assurer que la qualité sera toujours au rendez-vous ? « J’en ai l’espoir : on se le doit. Je suis attaché au Val-de-Travers, c’est de mon devoir de proposer une belle table. On va tout faire pour que la qualité reste. »

D’autant que des escapades, il y en aura cet été lors de l’exposition en plein air « Art Môtiers » : « On devra être au rendez-vous. C’est un enjeu. Mais on se prépare pour cet événement avec confiance » conclut Guillaume Toupance. /aju


