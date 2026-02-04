Clément Feuz, nouveau chef aux Six-Communes à Môtiers

Il garde le sourire : le tenancier du restaurant des Six-Communes reste serein. Guillaume Toupance vient de nommer Clément Feuz comme chef aux cuisines de l’établissement de Môtiers. Il succède à Mattéo Dauphin qui a décidé de s’en aller, un an après être entré en fonction.

Clément Feuz est bien connu dans le canton. Le nouveau chef « avait repris les cuisines du Beau-Rivage à Neuchâtel. Il y avait maintenu la note de 16 points au Gault-Millau », explique Guillaume Toupance. « C’est un ami de Edmond Bavois, notre chef de cuisine au restaurant du Palais DuPeyrou. Il connaît les habitudes des Neuchâtelois : c’est à mes yeux la personne la mieux placée pour reprendre les rênes des Six-Communes » estime le Vallonnier.

Reste que ce changement peut interpeller. Guillaume Toupance est rassurant : « Dans le roulement d’un restaurant, de surcroît dans la première année – j’ai pu le constater avec les deux autres établissements que je gère [le Palais DuPeyrou à Neuchâtel et la Brasserie du Marché à Fleurier] – des changements se font. Naturellement, les équipes doivent se mettre en place, les gens doivent créer une cohésion de groupe et apprendre à travailler ensemble. Parfois, ça ne ‘match’ pas, et les gens partent pour une nouvelle aventure. » Autre élément qui rassure le Vallonnier : « la co-tenancière des Six-Communes, Ieva Boksberga, reste sur place ».