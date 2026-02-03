« Les Experts » : comment mieux maîtriser impôts et charges quand on est indépendant

Lorsque l’on exerce en tant qu’indépendant, le bénéfice réalisé en fin d’année est directement soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Une mécanique qui donne souvent l’impression que « tout part en charges », surtout lorsque l’activité commence à bien fonctionner. Selon Thibaud Girardin, ce sentiment est fréquent et s’explique par le fait que bénéfice et revenu personnel se confondent. À l’inverse, le passage en Sàrl introduit une distinction claire entre le revenu du dirigeant et le résultat de l’entreprise, permettant une gestion plus fine des flux financiers.

Avec une Sàrl, l’entrepreneur peut notamment choisir la part de rémunération versée sous forme de salaire, soumise aux charges sociales, et celle laissée dans la société, imposée différemment. Une marge de manœuvre qui, lorsqu’elle est bien utilisée, permet de mieux maîtriser sa fiscalité, en toute légalité. Mais ce changement de structure ne s’improvise pas. Il doit être envisagé à partir d’un certain niveau de bénéfice et en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de chacun. L’expert rappelle enfin l’importance d’anticiper et de se faire accompagner afin de choisir la forme juridique la plus adaptée, plutôt que de subir sa fiscalité année après année.