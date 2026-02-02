« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Issue de la fusion de neuf villages, la commune de Val-de-Travers s’étend sur un vaste territoire où la forêt occupe une place centrale, tant dans le paysage que dans l’identité locale. Couvrant une large part du Vallon, elle est à la fois ressource économique, espace de loisirs et patrimoine naturel. C’est à cette dimension essentielle que s’intéresse le « Courrier du Val-de-Travers » à travers le portrait de Claude-André Montandon, figure incontournable de la gestion forestière régionale, parti à la retraite au 1er janvier après vingt-sept années passées à la tête du service des forêts.





Dans son article, Gabriel Risold retrace le parcours d’un homme de terrain, profondément attaché à la forêt jardinée, modèle emblématique développé au Val-de-Travers depuis la fin du XIXe siècle. Claude-André Montandon y partage son regard sur l’évolution de son métier, marqué par la fusion communale, la professionnalisation des autorités, mais aussi par les défis croissants liés au réchauffement climatique. Des tempêtes comme Lothar aux épisodes de gel sévères, son témoignage met en lumière des forêts en mutation, plus que jamais révélatrices des bouleversements environnementaux actuels, et rappelle l’importance d’une gestion durable pour les générations à venir.