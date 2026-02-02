« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Gabriel Risold, journaliste pour le Courrier du Val-de-Travers, dans « La Matinale » Gabriel Risold, journaliste pour le Courrier du Val-de-Travers, dans « La Matinale »

Issue de la fusion de neuf villages, la commune de Val-de-Travers s’étend sur un vaste territoire où la forêt occupe une place centrale, tant dans le paysage que dans l’identité locale. Couvrant une large part du Vallon, elle est à la fois ressource économique, espace de loisirs et patrimoine naturel. C’est à cette dimension essentielle que s’intéresse le « Courrier du Val-de-Travers » à travers le portrait de Claude-André Montandon, figure incontournable de la gestion forestière régionale, parti à la retraite au 1er janvier après vingt-sept années passées à la tête du service des forêts.


Dans son article, Gabriel Risold retrace le parcours d’un homme de terrain, profondément attaché à la forêt jardinée, modèle emblématique développé au Val-de-Travers depuis la fin du XIXe siècle. Claude-André Montandon y partage son regard sur l’évolution de son métier, marqué par la fusion communale, la professionnalisation des autorités, mais aussi par les défis croissants liés au réchauffement climatique. Des tempêtes comme Lothar aux épisodes de gel sévères, son témoignage met en lumière des forêts en mutation, plus que jamais révélatrices des bouleversements environnementaux actuels, et rappelle l’importance d’une gestion durable pour les générations à venir.

« Ma Commune à la Une » revient lundi prochain à 8h15, en compagnie du Journal officiel de la Ville de Neuchâtel, « N+ ». /rde


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les mille et une vies d’une maison chaux-de-fonnière

Les mille et une vies d’une maison chaux-de-fonnière

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 15:33

Dictée des nations : Deuxième chance de briller pour les mordus d’orthographe à La Neuveville

Dictée des nations : Deuxième chance de briller pour les mordus d’orthographe à La Neuveville

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:25

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 12:00

Des Brandons traditionnels à Payerne

Des Brandons traditionnels à Payerne

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 16:50

Articles les plus lus

La santé mentale dans le monde de la construction

La santé mentale dans le monde de la construction

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 15:30

Des Brandons traditionnels à Payerne

Des Brandons traditionnels à Payerne

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 16:50

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 12:00

Dictée des nations : Deuxième chance de briller pour les mordus d’orthographe à La Neuveville

Dictée des nations : Deuxième chance de briller pour les mordus d’orthographe à La Neuveville

Région    Actualisé le 01.02.2026 - 14:25

Le TCS Neuchâtel voit plus grand à Fontaines

Le TCS Neuchâtel voit plus grand à Fontaines

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 14:43

La santé mentale dans le monde de la construction

La santé mentale dans le monde de la construction

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 15:30

Des Brandons traditionnels à Payerne

Des Brandons traditionnels à Payerne

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 16:50

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Esphor, l’horloge chaux-de-fonnière qui a disparu

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 12:00

« Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie

« Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 11:41

Rentabilité en nette baisse pour le Swatch Group

Rentabilité en nette baisse pour le Swatch Group

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 14:16

Le TCS Neuchâtel voit plus grand à Fontaines

Le TCS Neuchâtel voit plus grand à Fontaines

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 14:43

La santé mentale dans le monde de la construction

La santé mentale dans le monde de la construction

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 15:30