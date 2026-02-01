Dictée des nations : Deuxième chance de briller pour les mordus d’orthographe à La Neuveville

Samedi, le centre des Epancheurs à La Neuveville était le théâtre de la 18ème édition de la ...
Samedi, le centre des Epancheurs à La Neuveville était le théâtre de la 18ème édition de la dictée des nations. Pour la deuxième fois, la cité médiévale représentait la Suisse.

33 personnes ont participé au concours d'orthographe à la cité médiévale.

Les mordus d’orthographes, petits et grands, étaient réunis samedi à la Neuveville pour la 18ème édition de la dictée des nations. La cité médiévale représentait la Suisse aux côtés des 11 communes françaises participantes, pour la deuxième fois. L’enthousiasme était de mise malgré la difficulté du texte dicté. « Synecdoques », « anacoluthes », « hypocoristique » ; voilà le genre de mots que l’on pouvait y retrouver. Mais chaque tranche d’âge avait un texte adapté à son niveau. « La dictée se développe chapitre par chapitre, c'est-à-dire que les benjamins s'arrêtent à la première étape, puis il y a les cadets avant d’arriver aux seniors », explique Céline Latscha, membre du jury.


Céline Latscha, membre du jury de la Dictée des nations : «J’ai lu la dictée, il y a des mots dont je ne savais pas qu’ils existaient. »

Ecouter le son

Au total, 33 personnes ont joué le jeu. Le gagnant du concours Daniel Fattore, venu de Fribourg, a fini sa dictée avec 7 fautes./rik


 

