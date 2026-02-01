Dictée des nations : Deuxième chance de briller pour les mordus d’orthographe à La Neuveville

Les mordus d’orthographes, petits et grands, étaient réunis samedi à la Neuveville pour la 18ème édition de la dictée des nations. La cité médiévale représentait la Suisse aux côtés des 11 communes françaises participantes, pour la deuxième fois. L’enthousiasme était de mise malgré la difficulté du texte dicté. « Synecdoques », « anacoluthes », « hypocoristique » ; voilà le genre de mots que l’on pouvait y retrouver. Mais chaque tranche d’âge avait un texte adapté à son niveau. « La dictée se développe chapitre par chapitre, c'est-à-dire que les benjamins s'arrêtent à la première étape, puis il y a les cadets avant d’arriver aux seniors », explique Céline Latscha, membre du jury.