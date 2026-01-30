Rentabilité en nette baisse pour le Swatch Group

L’horloger biennois a publié ses chiffres pour 2025. Le bénéfice net a chuté, mais les actionnaires ...
Rentabilité en nette baisse pour le Swatch Group

L’horloger biennois a publié ses chiffres pour 2025. Le bénéfice net a chuté, mais les actionnaires auront droit au même dividende que l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe Swatch a fondu de 6,8% en un an. (Photo d'archives) Le chiffre d'affaires du groupe Swatch a fondu de 6,8% en un an. (Photo d'archives)

Le Swatch Group a vu sa rentabilité s'évaporer. Son bénéfice net est passé de 219 millions de francs en 2024 à 25 millions l’an dernier. L'horloger biennois, qui a communiqué ses chiffres vendredi, attribue le phénomène à son renoncement délibéré à recourir au chômage partiel et à une sous-utilisation de ses capacités de production. Les effectifs ont tout de même diminué de 2,1%, en raison de « fluctuations naturelles », selon le Swatch Group qui employait 31'796 personnes à fin décembre. Le chiffre d'affaires a fondu de 6,8%. Les deux tiers sont attribués aux effets de change. Le cœur de métier dans les montres et bijoux a livré une contribution amoindrie de 7,5%.

Si le déclin des ventes s'avère moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes. Le conseil d'administration proposera malgré tout aux actionnaires des rémunérations inchangées. Le Swatch Group affiche son optimisme pour cette année en invoquant une amorce de reprise sur le second semestre 2025. La direction espère renouer avec la croissance dès l'exercice en cours. /ats-comm-rce


