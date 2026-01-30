Le TCS Neuchâtel voit plus grand à Fontaines

Plus d’espace et de confort pour les membres et les employés du TCS Neuchâtel. L’organisation va lancer prochainement les travaux d’agrandissement de son centre à Fontaines.
Le TCS Neuchâtel voit plus grand. Son centre, installé à Fontaines depuis 1975, sera complété d’un nouveau bâtiment d’ici la fin de l’année. L’enquête publique s’est achevée le 19 janvier et n’a fait l’objet d’aucune opposition, assure le président David Erard. Reste maintenant à recevoir le permis de construire avant de lancer les travaux. Le projet prévoit un agrandissement à l’est du bâtiment déjà existant. De quoi offrir plus de confort et d’espace aux six employés et aux membres. David Erard souligne aussi de nouvelles salles de cours et de conférences.
David Erard : « Au niveau des prestations, ça ne va pas changer. »
Par souci de durabilité, le TCS Neuchâtel a prévu d’utiliser pour son nouveau bâtiment du bois de la région. Une pompe à chaleur sera installée et des panneaux photovoltaïques permettront de produire de l’énergie.
« On va mandater des entreprises de la région. »
Le projet est devisé à 1,4 million de francs.
Le TCS Neuchâtel envisage aussi de construire un jardin de la circulation sur sa parcelle. Ce projet-là devrait démarrer en février, pour autant que la météo y mette du sien.
Le site du TCS à Fontaine a déjà connu plusieurs agrandissements, en 1983, 1992 et 2009. En 2020, les deux sections cantonales, Jura neuchâtelois et Neuchâtel ont fusionné. En 2022, elles ont célébré les 100 ans de leur création. /cwi