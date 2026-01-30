Le TCS Neuchâtel voit plus grand à Fontaines

Le projet est devisé à 1,4 million de francs.

Le TCS Neuchâtel envisage aussi de construire un jardin de la circulation sur sa parcelle. Ce projet-là devrait démarrer en février, pour autant que la météo y mette du sien.

Le site du TCS à Fontaine a déjà connu plusieurs agrandissements, en 1983, 1992 et 2009. En 2020, les deux sections cantonales, Jura neuchâtelois et Neuchâtel ont fusionné. En 2022, elles ont célébré les 100 ans de leur création. /cwi