La santé mentale dans le monde de la construction

« Mental au top, chantier au top » : une soirée de sensibilisation à la santé mentale dans le secteur de la construction et du bâtiment s’est tenue jeudi au Mycorama, à Cernier. L’évènement était organisé par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAINE), l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) et l’Office de la promotion de la santé et de la prévention (OPSP). Cette soirée s’inscrit dans une campagne plus large qui s’intitule « Bien dans sa tête, bien dans son job ». Les trois offices ont choisi de commencer par le domaine de la construction. D'autres manifestations de ce type vont être mises sur pied dans différents domaines d’activité.

En Suisse, l’absentéisme au travail représente un coût annuel estimé à 1,5 milliard de francs pour les entreprises. En parallèle, explique Christina Böni, responsable communication à l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, « les atteintes à la santé psychique sont en hausse et atteignent gentiment 60% au niveau suisse ».





La construction : un secteur encore très masculin

Tous les milieux économiques sont concernés par la santé mentale, mais le choix de commencer avec le secteur de la construction et du bâtiment n’est pas un hasard. « C’est un domaine qui comporte des métiers à forte pénibilité », ce qui peut engendrer des problèmes physiques et un arrêt de travail. « Loin de son poste, on peut développer des atteintes psychiques. » À cela s’ajoute que les métiers de la construction sont encore très masculins.