Des Brandons traditionnels à Payerne

Les cortèges, les chars, la satire, les déguisements, les guggen, c’est l’essence même des carnavals. Toute cette panoplie sera une nouvelle fois présente dans les rues de Payerne à l’occasion de la 131e édition des Brandons. La manifestation se tiendra du 20 au 23 février au cœur de la ville broyarde. Ses contours ont été présentés vendredi par les organisateurs. Ils misent cette année sur les traditions et la pérennisation du format des années passées. Les moments forts demeurent le cortège des enfants avec plus de 1'000 élèves le samedi et le grand cortège du dimanche et ses 13 chars où 20'000 spectateurs sont attendus. Il n’y aura donc pas de grandes nouveautés. Melinda Navarro dit Méli, responsable communication des Brandons de Payerne, précise « qu’elles ont été nombreuses ces dernières années. On ne souhaitait pas en ajouter davantage, se concentrer sur ce qu’on a déjà et peut-être apporter quelques améliorations. »