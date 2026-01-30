Des Brandons traditionnels à Payerne

Une continuité renouvelée pour les Brandons de Payerne, pas de grande nouveauté au programme de la 131e édition si ce n’est la venue d’une guggen allemande réputée. Après les messages jugés racistes l’an dernier sur les vitrines de la ville, la satire aura toujours sa place, mais sans discrimination, assurent les organisateurs qui ont créé une charte.
Les cortèges, les chars, la satire, les déguisements, les guggen, c’est l’essence même des carnavals. Toute cette panoplie sera une nouvelle fois présente dans les rues de Payerne à l’occasion de la 131e édition des Brandons. La manifestation se tiendra du 20 au 23 février au cœur de la ville broyarde. Ses contours ont été présentés vendredi par les organisateurs. Ils misent cette année sur les traditions et la pérennisation du format des années passées. Les moments forts demeurent le cortège des enfants avec plus de 1'000 élèves le samedi et le grand cortège du dimanche et ses 13 chars où 20'000 spectateurs sont attendus. Il n’y aura donc pas de grandes nouveautés. Melinda Navarro dit Méli, responsable communication des Brandons de Payerne, précise « qu’elles ont été nombreuses ces dernières années. On ne souhaitait pas en ajouter davantage, se concentrer sur ce qu’on a déjà et peut-être apporter quelques améliorations. »
Melinda Navarro : « Nous sommes tous bénévoles et les nouveautés, ça prend du temps et de l’énergie. »
Une guggen de renommée
Les organisateurs ont annoncé avec fierté la venue pour la première fois en Suisse romande de la guggen allemande S-Hoch3, présentée comme la référence dans le milieu. Sylvie Rossier, dit Chichi, responsable des guggen aux Brandons de Payerne, évoque « un énorme moment. C’est un évènement grandiose. Cette guggen a fêté ses 60 ans l’année passée, elle viendra avec 60 de ses 80 membres. Leur musicalité est incroyable, ajoute-t-elle. Lors du battle du samedi soir la clique de Heitersheim offrira une surprise au public et jouera un morceau unique spécialement conçu pour les Brandons.
Sylvie Rossier : « Une guggen ça peut agir comme aimant pour le public. »
Une charte contre les discriminations
L’an dernier, une affaire avait fait couler pas mal d’encre, celle des inscriptions racistes et antisémites apposées sur de nombreuses devantures de magasins. Dans le communiqué de presse, les organisateurs écrivent : « La dernière édition ayant toutefois été marquée par du contenu à visée satirique malheureusement perçu comme offensant, une réflexion avec chaque groupe de bénévoles ainsi que des institutions de lutte contre les discriminations a été entreprise. Pour prévenir de nouveaux incidents tout en conservant l’esprit taquin des Brandons, une charte a été créée et sera mise à disposition de chacun sur le site internet des Brandons de Payerne rappelant qu’aucune forme de discrimination n’a sa place dans cette manifestation ».
Melinda Navarro : « La satire, c’est l’ADN d’un carnaval et des Brandons aussi, mais il faut l’adapter à la société actuelle. On ne peut plus tout dire tout n’importe comment. »
La tradition du gribouillage sera maintenue, assure Mélinda Navarro, « mais ça sera réfléchi autrement. » /jpp