Usage de pièges photographiques soumis à autorisation à Neuchâtel

En raison de la multiplication de dispositifs installés en forêts et dans d’autres espaces naturels sensibles, l’usage de pièges photographiques sera soumis à autorisation dès le 1er mars dans le canton de Neuchâtel. Les agréments ne seront accordés que si un intérêt scientifique ou pédagogique le justifie.

Un piège photographique peut entraîner un dérangement de la faune sauvage. (Photo : KEYSTONE/LAURENT GILLIERON) Un piège photographique peut entraîner un dérangement de la faune sauvage. (Photo : KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

Dès le 1er mars, dans le canton de Neuchâtel, l’installation de pièges photographiques en forêts et dans les espaces naturels sensibles sera soumise à autorisation, accordée uniquement en cas d’intérêt scientifique ou pédagogique. « Le phénomène des pièges photographiques peut entraîner un dérangement de la faune sauvage, en particulier lorsque l’installation des appareils ne tient pas compte des périodes ou lieux sensibles. Ces dispositifs captent aussi potentiellement des images de personnes, ce qui pose des enjeux importants de protection des données et de respect de la sphère privée », a indiqué jeudi le canton de Neuchâtel.

Les autorisations seront délivrées par le service de la faune, des forêts et de la nature. Elles ne seront accordées que lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt scientifique ou pédagogique. L’accord des propriétaires des biens-fonds concernés sera par ailleurs nécessaire.

Au cours des dernières années, l’usage de ces appareils s’est développé, aussi bien pour des suivis scientifiques ou pédagogiques de la faune que pour des activités de loisirs. « Cette évolution a été rendue possible par la grande disponibilité d’appareils performants et peu coûteux », a précisé le canton. /ATS


 

