Mathieu Erb met le cap vers Berne

Il s’apprête à quitter la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). Mathieu Erb a été nommé vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à Berne. L’institution le communique jeudi matin. Le Neuchâtelois de 39 ans prend la tête du domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires de l’Office. Il doit entrer en fonction le 1er juin.

Mathieu Erb a dirigé la CCNC depuis 2023. Auparavant, il a travaillé douze ans au sein de l’administration cantonale, dont huit comme secrétaire général du Département du développement territorial et de l’environnement. /comm-jhi