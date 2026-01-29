Les exportations horlogères en baisse en 2025

La politique commerciale américaine a aussi fortement pesé sur les exportations de la branche vers son principal débouché. Conséquence : la croissance soutenue observée ces dernières années a été stoppée. Toutefois, les Etats-Unis ont concentré 17% des exportations horlogères suisses, consolidant leur statut de premier marché de destination. En Asie, les évolutions ont été contrastées. Le marché chinois connaît lui un recul marqué (-12,1%), il entraîne avec lui la région administrative de Hong Kong (-6,5%). À noter qu’en deux ans, les exportations vers la Chine ont diminué de plus d’un tiers. En revanche, les Émirats arabes unis (+3,5%), la Corée du Sud (+2,4%) et l’Arabie saoudite (+8,9%) ont affiché une croissance. En Europe, le recul a été plus modéré (-0,3%).





Et en 2026 ?

L’année 2026 devrait, au mieux, se maintenir à l’équilibre, dans un contexte toujours marqué par une forte incertitude. Le bon résultat du mois de décembre aux États-Unis (+19,2%) ouvre des perspectives plus favorables sur ce marché. Mais les craintes liées aux décisions de l’administration américaine ne vont pas se dissiper. À noter que sur le marché chinois, le redressement ne devrait pas intervenir rapidement. Ce dernier est notamment plombé par une crise immobilière. /comm-sbo