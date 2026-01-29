La voie descendante direction Neuchâtel dans le tunnel sous la Vue-des-Alpes est fermée à la circulation, annonce la Police cantonale. Un accident sur la voie en direction de La Chaux-de-Fonds provoque ces perturbations. Une déviation par le col de la Vue-de-Alpes est mise en place. Aucune information quant à la durée de la perturbation n’est annoncée. /crb
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes fermé direction Neuchâtel
Un accident dans les tunnels sous la Vue-des-Alpes provoque la fermeture de la voie descendante ...
RTN
