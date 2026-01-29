La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

Les rues de Saint-Blaise seront animées vendredi, samedi et mardi par la fête qui célèbre le saint patron du village. Au fil du temps, l'évènement historique a évolué pour laisser place à plus de divertissements. La traditionnelle cérémonie, qui accueille dans la vie civile les jeunes atteignant 18 ans cette année, est toujours au programme après 70 éditions.
Saint-Blaise célèbrera son saint patron pour la 70e fois le 30, 31 janvier et 3 février. Le village, qui portait autrefois le nom d’Arens, a préparé un programme varié pour ces trois jours. Mais avant de devenir un évènement de divertissement, la Saint-Blaise était un évènement culturel et historique. Sa première édition a eu lieu en 1955. Elle s'est ensuite tenue chaque année à l'exception de 2021, en raison du Covid. Elle a été créée pour amener de l’émulation dans le village. « L’intention était aussi de faire connaitre Saint-Blaise aux habitants du canton de Neuchâtel », explique Claude Zweiacker, chroniqueur pour le Bulcom, l’hebdomadaire qui relate l’actualité de la Commune de Laténa à laquelle Saint-Blaise est rattachée. L’élément phare de cette célébration est la cérémonie d’accueil, dans la vie civile, des jeunes du village qui atteignaient leur majorité, autrefois fixée à 20 ans.
Claude Zweiacker : « L’intention était de créer une émulation à Saint-Blaise. »
La tradition de la cérémonie pour les jeunes majorants est toujours d’actualité. Cette année, 34 jeunes seront accueillis dans la vie civile. Avec le temps, le programme de cet évènement a évolué. « La fête avait peut-être à l’époque un aspect plus culturel, aujourd’hui, il a un aspect de divertissement », décrit Claude Zweiacker. Pas moins d’une dizaine d’endroits pour se restaurer seront ouverts au public.
Claude Zweiacker : « Ces activités répondent mieux au goût des jeunes habitants. »
Des animations variées sont proposées lors de ces trois jours de fête. Vendredi soir, le traditionnel barathon se déroulera cette année sur le thème de « Peace, Love and Blaise ». Le cortège commencera à 18h30 (départ 19h) au restaurant « Comme chez vous » dans le haut de Saint-Blaise. Dix haltes sont prévues, chacune de 20 minutes, pour ensuite repartir en direction du prochain bistrot. Le dernier arrêt se fera sur le parvis du temple, là où une « Silent Doudoune » aura lieu vendredi et samedi soir. D’autres animations sont au programme de ces deux jours ainsi que du 3 février, notamment une Dance Party au bar des Lionceaux, un karaoké et un DJ set au port, ainsi que de la musique live à l’ancienne cave Haussener. Il sera aussi possible de se restaurer dans les établissements alentour. Les détails du programme sont à retrouver sur le site Internet. /lmo