La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

Des animations variées sont proposées lors de ces trois jours de fête. Vendredi soir, le traditionnel barathon se déroulera cette année sur le thème de « Peace, Love and Blaise ». Le cortège commencera à 18h30 (départ 19h) au restaurant « Comme chez vous » dans le haut de Saint-Blaise. Dix haltes sont prévues, chacune de 20 minutes, pour ensuite repartir en direction du prochain bistrot. Le dernier arrêt se fera sur le parvis du temple, là où une « Silent Doudoune » aura lieu vendredi et samedi soir. D’autres animations sont au programme de ces deux jours ainsi que du 3 février, notamment une Dance Party au bar des Lionceaux, un karaoké et un DJ set au port, ainsi que de la musique live à l’ancienne cave Haussener. Il sera aussi possible de se restaurer dans les établissements alentour. Les détails du programme sont à retrouver sur le site Internet. /lmo