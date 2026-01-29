La Saint-Blaise, une tradition de plus de 70 ans

Les rues de Saint-Blaise seront animées vendredi, samedi et mardi par la fête qui célèbre le ...
Les rues de Saint-Blaise seront animées vendredi, samedi et mardi par la fête qui célèbre le saint patron du village. Au fil du temps, l'évènement historique a évolué pour laisser place à plus de divertissements. La traditionnelle cérémonie, qui accueille dans la vie civile les jeunes atteignant 18 ans cette année, est toujours au programme après 70 éditions.

Pour la 70e fois, Saint-Blaise célèbrera son saint patron. (Photo : archives) Pour la 70e fois, Saint-Blaise célèbrera son saint patron. (Photo : archives)

Saint-Blaise célèbrera son saint patron pour la 70e fois le 30, 31 janvier et 3 février. Le village, qui portait autrefois le nom d’Arens, a préparé un programme varié pour ces trois jours. Mais avant de devenir un évènement de divertissement, la Saint-Blaise était un évènement culturel et historique. Sa première édition a eu lieu en 1955. Elle s'est ensuite tenue chaque année à l'exception de 2021, en raison du Covid. Elle a été créée pour amener de l’émulation dans le village. « L’intention était aussi de faire connaitre Saint-Blaise aux habitants du canton de Neuchâtel », explique Claude Zweiacker, chroniqueur pour le Bulcom, l’hebdomadaire qui relate l’actualité de la Commune de Laténa à laquelle Saint-Blaise est rattachée. L’élément phare de cette célébration est la cérémonie d’accueil, dans la vie civile, des jeunes du village qui atteignaient leur majorité, autrefois fixée à 20 ans. 

Claude Zweiacker : « L’intention était de créer une émulation à Saint-Blaise. »

Claude Zweiacker, chroniqueur pour le Bulcom, l’hebdomadaire qui relate l’actualité de la Commune de Laténa à laquelle Saint-Blaise est rattachée. (Photo : archives) Claude Zweiacker, chroniqueur pour le Bulcom, l’hebdomadaire qui relate l’actualité de la Commune de Laténa à laquelle Saint-Blaise est rattachée. (Photo : archives)

La tradition de la cérémonie pour les jeunes majorants est toujours d’actualité. Cette année, 34 jeunes seront accueillis dans la vie civile. Avec le temps, le programme de cet évènement a évolué. « La fête avait peut-être à l’époque un aspect plus culturel, aujourd’hui, il a un aspect de divertissement », décrit Claude Zweiacker. Pas moins d’une dizaine d’endroits pour se restaurer seront ouverts au public. 

Claude Zweiacker : « Ces activités répondent mieux au goût des jeunes habitants. » 

Des animations variées sont proposées lors de ces trois jours de fête. Vendredi soir, le traditionnel barathon se déroulera cette année sur le thème de « Peace, Love and Blaise ». Le cortège commencera à 18h30 (départ 19h) au restaurant « Comme chez vous » dans le haut de Saint-Blaise. Dix haltes sont prévues, chacune de 20 minutes, pour ensuite repartir en direction du prochain bistrot. Le dernier arrêt se fera sur le parvis du temple, là où une « Silent Doudoune » aura lieu vendredi et samedi soir. D’autres animations sont au programme de ces deux jours ainsi que du 3 février, notamment une Dance Party au bar des Lionceaux, un karaoké et un DJ set au port, ainsi que de la musique live à l’ancienne cave Haussener. Il sera aussi possible de se restaurer dans les établissements alentour. Les détails du programme sont à retrouver sur le site Internet. /lmo


 

