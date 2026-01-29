Du mimosa pour un brin de solidarité

Du mimosa pour un brin de solidarité

La Croix-Rouge neuchâteloise est partenaire de ce jeudi jusqu’à samedi de l’action « Mimosa du bonheur », qui vise à soutenir l’enfance défavorisée.

Les mimosas mis en vente proviennent de La Côte-d'azur. (Photo libre de droits). Les mimosas mis en vente proviennent de La Côte-d'azur. (Photo libre de droits).

Offrir des fleurs et un peu d’espoir, c’est ce que doit rendre possible la traditionnelle vente annuelle du « Mimosa du bonheur » dans le canton de Neuchâtel et ailleurs en Suisse romande. Dès ce jeudi 29 janvier et jusqu’à samedi, vous pourrez acheter un brin de ces fleurs jaunes afin de venir en aide aux enfants défavorisés. Dans le canton, la Croix-Rouge neuchâteloise et près de 130 bénévoles sont présents à Neuchâtel, à Peseux, au Landeron, à Marin, dans le Val-de-Ruz, dans le Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds, au Locle, aux Brenets et aux Ponts-de-Martel. L’argent récolté est principalement destiné à assurer l’intégration sociale et l’épanouissement des enfants en finançant par exemple des camps de vacances et des activités de loisir. /jhi


 

