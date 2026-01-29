Drame de Crans-Montana : 14 établissements à risque à La Chaux-de-Fonds

Une minute de silence a été observée au début du Conseil général de La Chaux-de-Fonds ce jeudi pour les victimes de l’incendie meurtrier survenu dans la nuit de Nouvel-An à Crans-Montana dans le bar Le Constellation. Le PS, le PVL, l’UDC et le POP ont ensuite demandé au Conseil communal ce que faisait la Ville pour éviter qu’un tel drame ne se produise dans la Métropole horlogère. Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie a répondu que sous l’impulsion du Canton, la Ville commencé par hiérarchiser les établissements publics selon trois catégories de risque. Résultat : 14 d’entre eux sont considérés comme à risque. Il s’agit souvent de bars ou discothèques construits sur plusieurs étages. « Tous ces établissements seront contrôlés d’ici fin février », ajoute le membre de l’exécutif. Jusqu’ici, aucun manquement grave aux prescriptions de sécurité n’a été constaté, mais des adaptations mineures ont été demandées aux tenanciers. « Aucune fermeture n’est pour l’heure envisagée. »

Le Canton de Neuchâtel a décidé de resserrer la fréquence des contrôles. Ainsi, les établissements à risque seront visités tous les deux ans, et non chaque cinq ans comme précédemment prescrit. /vco

