Drame de Crans-Montana : 14 établissements à risque à La Chaux-de-Fonds

Après l’incendie meurtrier survenu à Nouvel-An dans le bar Le Constellation, les communes neuchâteloises ...
Drame de Crans-Montana : 14 établissements à risque à La Chaux-de-Fonds

Après l’incendie meurtrier survenu à Nouvel-An dans le bar Le Constellation, les communes neuchâteloises multiplient les contrôles de leurs établissements publics. Dans la Métropole horlogère, tous ceux considérés comme à risque seront inspectés d’ici fin février.

La Chaux-de-Fonds a identifié 14 établissements publics à risque après l'incendie de Crans-Montana. La Chaux-de-Fonds a identifié 14 établissements publics à risque après l'incendie de Crans-Montana.

Une minute de silence a été observée au début du Conseil général de La Chaux-de-Fonds ce jeudi pour les victimes de l’incendie meurtrier survenu dans la nuit de Nouvel-An à Crans-Montana dans le bar Le Constellation. Le PS, le PVL, l’UDC et le POP ont ensuite demandé au Conseil communal ce que faisait la Ville pour éviter qu’un tel drame ne se produise dans la Métropole horlogère. Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie a répondu que sous l’impulsion du Canton, la Ville commencé par hiérarchiser les établissements publics selon trois catégories de risque. Résultat : 14 d’entre eux sont considérés comme à risque. Il s’agit souvent de bars ou discothèques construits sur plusieurs étages. « Tous ces établissements seront contrôlés d’ici fin février », ajoute le membre de l’exécutif. Jusqu’ici, aucun manquement grave aux prescriptions de sécurité n’a été constaté, mais des adaptations mineures ont été demandées aux tenanciers. « Aucune fermeture n’est pour l’heure envisagée. »

Le Canton de Neuchâtel a décidé de resserrer la fréquence des contrôles. Ainsi, les établissements à risque seront visités tous les deux ans, et non chaque cinq ans comme précédemment prescrit. /vco 


 

Actualités suivantes

Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 19:04

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:45

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:45

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:18

Articles les plus lus

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 15:16

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:18

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:45

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:45

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:53

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 15:16

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:18

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:45

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:53

Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Kilian Stoffel fait ses adieux au rectorat, mais pas à l’UniNe

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 12:00

La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures est rouvert à la circulation

La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures est rouvert à la circulation

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 14:08

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 15:16