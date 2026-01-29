Déficit de plus de 12 millions de francs budgété par le RHNe

Un nouveau budget dans le rouge pour le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Présentée jeudi, la version 2026 affiche un déficit de 12,4 millions de francs. Et ce malgré des mesures d’économies pour 15 millions de francs. La hausse du nombre d’EPT est proche de 20, en lien avec la reprise du groupe de cliniques privées Volta. Près de 3 millions de francs supplémentaires seront versés en adaptations salariales liées à l’augmentation automatique des échelons prévue dans les conventions collectives de travail.

Le déficit budgété du RHNe baisse pour la quatrième année de suite. Les dirigeants mettent l’accent sur le développement de l’ambulatoire ces prochaines années. Le pôle de Monruz devrait ouvrir à l’été 2028 et disposera de prestations de pointe en matière de radiologie. Développement suit. /comm-vco