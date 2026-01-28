Un Neuchâtelois à la Fashion Week de New York

Des bancs de l’École d’art de La Chaux-de-Fonds au podium de la Fashion Week de New York. Tim Dénervaud va s’envoler pour les États-Unis mi-février. Le créateur de vêtements et fondateur de la marque Denervaud va y présenter sa collection inspirée de la culture suisse. Étudiant en dernière année au CPNE, dans le Pôle d’arts appliqués, Tim Dénervaud a créé sa marque il y a une année et a déjà remporté un prix national l’année dernière. Âgé de 19 ans seulement, il reconnaît que son parcours est assez exceptionnel et précoce. « Il faut commencer jeune, pendant qu’on est motivé, montrer tout ce que l’on sait faire au plus tôt et on verra ce que la vie nous offrira », justifie-t-il dans « La Matinale » ce mercredi. Le monde de la création, il le côtoie depuis très jeune, presque 10 ans, « avec mes grands-parents », raconte le Neuchâtelois.

Son inspiration ? Tim Dénervaud la trouve dans la Suisse, son patrimoine, sa culture et ses symboles emblématiques comme la Poya, les chalets, les cerfs. « J’ai aussi travaillé sur mon blason familial pour créer des motifs », raconte le créateur de vêtements.