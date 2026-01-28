Un Neuchâtelois à la Fashion Week de New York

Tim Dénervaud n’a que 19 ans, mais il a déjà monté sa propre marque de vêtements. Lauréat du prix du meilleur designer l’année dernière lors d’un défilé à Saint-Gall, il va présenter sa collection inspirée de la Suisse lors de l’événement mondial aux États-Unis mi-février.
Des bancs de l’École d’art de La Chaux-de-Fonds au podium de la Fashion Week de New York. Tim Dénervaud va s’envoler pour les États-Unis mi-février. Le créateur de vêtements et fondateur de la marque Denervaud va y présenter sa collection inspirée de la culture suisse. Étudiant en dernière année au CPNE, dans le Pôle d’arts appliqués, Tim Dénervaud a créé sa marque il y a une année et a déjà remporté un prix national l’année dernière. Âgé de 19 ans seulement, il reconnaît que son parcours est assez exceptionnel et précoce. « Il faut commencer jeune, pendant qu’on est motivé, montrer tout ce que l’on sait faire au plus tôt et on verra ce que la vie nous offrira », justifie-t-il dans « La Matinale » ce mercredi. Le monde de la création, il le côtoie depuis très jeune, presque 10 ans, « avec mes grands-parents », raconte le Neuchâtelois.
Son inspiration ? Tim Dénervaud la trouve dans la Suisse, son patrimoine, sa culture et ses symboles emblématiques comme la Poya, les chalets, les cerfs. « J’ai aussi travaillé sur mon blason familial pour créer des motifs », raconte le créateur de vêtements.
Alors que sa marque n’avait que quelques mois, il a été récompensé du prix de meilleur designer lors du défilé Undress à Saint-Gall. Une distinction qui lui apporte de la visibilité en premier lieu. « Après, c’est le genre d’événements qui regroupe pas mal de passionnés de mode donc ça permet de tisser des liens, se faire des contacts pour pouvoir travailler avec par la suite », explique Tim Dénervaud. Cela pourrait aussi ouvrir une porte à la vente de ses créations, puisqu’actuellement, le Neuchâtelois souhaite uniquement mettre en avant sa créativité, se faire un nom d’artiste et ne propose pas encore ses habits à l’achat. « C’est aussi l’avantage d’être jeune et en études, je n’ai pas la pression financière pour pouvoir vivre ! »
La Fashion Week, un rêve d’exporter son art
Tim Dénervaud présentera ses créations lors de la clôture de la Fashion Week le 16 février à New York. « C’est un rêve de pouvoir montrer ce que l’on sait faire en dehors de la Suisse », sourit le jeune designer. Un moyen de parler aussi de mode à Neuchâtel, lieu où le domaine n’est pas très populaire. « Je pense qu’il est aussi important de monter des événements à Neuchâtel », développe Tim Dénervaud. Il a justement comme projet d’en organiser un en août, lors duquel il présentera ses vêtements, mais pas seulement. « L’événement englobera le travail d’autres artistes suisses », conclut le fondateur de la marque Denervaud. /lgn