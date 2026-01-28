Neuchâtel prolonge son engagement pour un sport plus inclusif

Le Canton de Neuchâtel poursuit son soutien à l’inclusion dans le sport grâce à une nouvelle convention UNIFIED pour 2026-2027. C’est ce qu’annonce la Chancellerie d’État ce mercredi matin dans un communiqué. Porté jusqu’ici conjointement par le Service cantonal des sports (SSPO) et le Service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA), le programme UNIFIED sera désormais piloté uniquement par le SSPO. Cette nouvelle convention vise à garantir la continuité du projet après une phase-pilote jugée très encourageante.

Concrètement, UNIFIED agit comme une boîte à outils destinée à favoriser l’accès au sport pour les personnes vivant avec un handicap, en facilitant leur intégration au sein des clubs et des événements sportifs. L’objectif : renforcer la cohésion sociale et promouvoir une pratique sportive ouverte à toutes et tous.

Nouvelles priorités pour 2026–2027

Pour les deux prochaines années, le Canton souhaite élargir encore le dispositif. La convention prévoit notamment le développement de nouveaux clubs et événements labellisés UNIFIED, la création d’un outil spécifique pour l’accompagnement de personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) en salle de sport, ainsi que des échanges réguliers avec les communes et la Commission cantonale pour l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap.

Des interventions sont également prévues dans le cadre des formations Jeunesse+Sport, tant pour les expertes et experts que pour les monitrices et moniteurs, afin de renforcer les compétences en matière d’inclusion.

Un bilan très positif

Depuis 2023, le programme a permis au canton de s’imposer comme un pionnier en Suisse romande, aux côtés de Genève, dans le domaine du sport inclusif. Le travail de fond est effectué depuis 2023 par une coordinatrice cantonale dont le rôle est notamment de mettre en œuvre le programme dans les clubs et les comités d’organisation d’événements sportifs intéressés, d’établir des contacts avec l’ensemble des actrices et acteurs impliqués et de promouvoir le projet auprès des réseaux de parents, des associations et institutions du monde du handicap, ainsi que des sponsors.

Plusieurs événements sportifs majeurs du canton ont déjà adopté une offre labellisée UNIFIED, dont le BCN Tour avec deux étapes en 2025. La Trotteuse Tissot, première course labellisée UNIFIED dans le canton, est aujourd’hui la course inclusive comptant le plus grand nombre de participantes et participants en Suisse.

Au total, treize clubs proposent désormais des offres sportives inclusives dans le canton de Neuchâtel, tandis qu’une quinzaine d’autres ont déjà entamé des démarches en vue d’une future labellisation UNIFIED. /comm-yca