La baie de La Tène va changer de visage

Des travaux conséquents vont être entrepris à la baie de La Tène. Il s’agit de redonner sa place à la nature sur environ 350 mètres de rives. Une séance de présentation du projet a lieu ce mercredi soir à 20h à l’Espace Perrier à Marin. Une zone de loisirs va être aménagée pour la population. Ces aménagements de revitalisation des rives du lac de Neuchâtel sont menés par le Canton en collaboration avec la Commune de Laténa. Ils sont devisés à 800'000 francs et financés par le Canton et la Confédération. La Commune prend à sa charge la zone de loisirs.

Ces travaux de revitalisation vont commencer à l’automne. Ils seront terminés au printemps 2027. Les aménagements des rives actuelles sont trop imperméables, comme l’explique Valérie Dubosson, conseillère communale à Laténa. Elles ne permettent pas une circulation de l’eau et ne sont pas favorables à la végétation naturelle.