La baie de La Tène va changer de visage

Les rives vont être revitalisées sur 350 mètres et une zone de loisirs va voir le jour. Les travaux vont commencer en automne de cette année. Une séance publique de présentation est organisée ce mercredi soir à l’Espace Perrier à Marin.
Des travaux conséquents vont être entrepris à la baie de La Tène. Il s’agit de redonner sa place à la nature sur environ 350 mètres de rives. Une séance de présentation du projet a lieu ce mercredi soir à 20h à l’Espace Perrier à Marin. Une zone de loisirs va être aménagée pour la population. Ces aménagements de revitalisation des rives du lac de Neuchâtel sont menés par le Canton en collaboration avec la Commune de Laténa. Ils sont devisés à 800'000 francs et financés par le Canton et la Confédération. La Commune prend à sa charge la zone de loisirs.
Ces travaux de revitalisation vont commencer à l’automne. Ils seront terminés au printemps 2027. Les aménagements des rives actuelles sont trop imperméables, comme l’explique Valérie Dubosson, conseillère communale à Laténa. Elles ne permettent pas une circulation de l’eau et ne sont pas favorables à la végétation naturelle.
Des aménagements structurés en deux secteurs
Valérie Dubosson relève que ces travaux « seront conséquents, car il s’agira de démonter un mur, de démanteler des espèces de rotondes qui ont été construites dans les années 80 et de faire place à des rives aménagées de galets. » Les travaux prévoient également, dans la zone dite nature, le rétablissement d’une rive naturelle et la protection des roselières. Une zone de loisirs va aussi être aménagée.
Valérie Dubosson: « Sur cette plage, on aura aussi des bancs et des tables et potentiellement aussi des grills. »
Favoriser la biodiversité
Ces aménagements doivent favoriser la faune et la flore locales. « On redonne la place à la nature », explique Valérie Dubosson. « Les roseaux vont pouvoir reprendre leur place et des arbustes vont être plantés. (…) On va aussi permettre l’arrivée d’oiseaux et favoriser ceux qui sont déjà là. »
« On va aussi permettre le développement d’une certaine flore. »
Les représentants de l’Office des cours d’eau et dangers naturels ainsi que la Commune de Laténa seront présents ce mercredi à l'Espace Perrier à Marin dès 20h pour répondre aux questions de la population « qui est parfois attachée à ces lieux parce qu’elle y a des souvenirs. Il est donc important d’associer les gens aux changements. » /sma