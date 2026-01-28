« Faites-nous rire » : Christian Mukuna va devenir papa !

Devenir papa, c’est souvent une annonce faite avec des étoiles dans les yeux et une légère panique en fond sonore. Un changement de vie que Christian Mukuna a partagé dans « La Matinale », avec tout ce que cela implique : fierté, émotions imprévues et découvertes médicales qu’on n’oublie jamais vraiment. Comme 80 % des hommes qui deviennent pères au cours de leur vie, le plus souvent autour de 33 ans pour un premier enfant. Un âge où l’on pense encore maîtriser son quotidien, avant de comprendre que non. Clairement non.

Car la paternité commence bien avant les nuits blanches : elle débute souvent dans un cabinet de gynécologie, face à une échographie incompréhensible et à un vocabulaire médical un peu trop précis. Avec son humour, Christian Mukuna raconte ce moment fondateur où l’on réalise que l’on va devoir apprendre à rassurer, soutenir, observer et parfois simplement se taire. Car pour comprendre ce que signifie réellement devenir papa, il faut le vivre, tout en acceptant de perdre le contrôle — mais en gagnant une histoire à raconter pour le reste de sa vie.