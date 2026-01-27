Un moment de recueillement pour tous

Une cérémonie pour prendre le temps du recueillement. L’association des célébrants et officiants romands (ACOR) organise pour la première fois dans le canton une cérémonie du souvenir laïque. Elle se déroulera ce samedi à 15h30 à la Chapelle de Beauregard à Neuchâtel. Une proposition déjà connue sur Genève, mais qui s’exporte à présent. Cette cérémonie a deux objectifs, selon la présidente de l’ACOR. « Le premier est de permettre aux personnes, notamment qui sont à l’aide sociale, de vivre une cérémonie », indique Léa Candaux dans « La Matinale » ce mardi. « L’autre aspect est de pouvoir recréer un temps de recueillement qui est nécessaire au fil des processus de deuil », développe la célébrante neuchâteloise. La cérémonie du souvenir laïque commencera par un moment d’accueil lors duquel les participants sont invités à glisser un petit mot pour les défunts dans une urne.