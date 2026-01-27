Subvention fédérale pour restaurer le Collège Latin à Neuchâtel

Rénovation majeure pour le Collège Latin. La Confédération a accordé 1'516'072 francs à la Ville de Neuchâtel pour financer la restauration complète du bâtiment emblématique du Collège Latin, situé place Numa-Droz 3, indique un communiqué de la Chancellerie d’Etat, publié ce mardi.

Classé objet d’intérêt national à l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale, le bâtiment, construit entre 1828 et 1835 sur les plans de l’architecte Anton Frölicher, est un symbole emblématique de la ville et figure parmi les édifices les plus prestigieux de Neuchâtel.

Cette subvention fédérale complète le soutien cantonal déjà annoncé de 600'000 francs pour ces travaux, devisés à près de 40 millions de francs. /comm-ero