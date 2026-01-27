Politique culturelle : la population sondée à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel lance un sondage en ligne pour recueillir l’avis de ses habitants sur leurs expériences, idées et attentes en matière de culture. « Cette consultation a pour objectif de recueillir une grande diversité de points de vue, d’expériences et d’idées, afin que la future politique culturelle reflète au mieux les réalités de toutes et tous », a indiqué mardi la Ville de Neuchâtel. Le sondage en ligne restera disponible jusqu'au 22 février sur la plateforme ParticipoNs.

Dans le questionnaire, la population est invitée notamment à s'exprimer sur quels sont les musées, théâtres, salle de musique ou festivals, qu'elle connait et fréquente. Le sondage pose également des questions sur les tarifs ou les conditions d'accès des lieux culturels. /ATS