La CPCN consolide son assise et renforce ses prestations

En 2025, la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN) affiche de solides résultats financiers. Cette performance renforce durablement sa stabilité, permet d’alléger les mesures de recapitalisation.
La CPCN enregistre de bons résultats avec une performance en hausse de 5,6 %, renforçant sa situation financière. Cette amélioration permet de réduire les mesures de recapitalisation, de rémunérer les avoirs de vieillesse à 3 % et d’accorder exceptionnellement une demi-rente mensuelle supplémentaire aux rentiers en janvier 2026. Fin 2025, le degré de couverture atteint 85 %, bien au-delà de l’objectif légal, tandis que plus d’un quart de la fortune est consacré à la sécurité. /aca