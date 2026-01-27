La CPCN consolide son assise et renforce ses prestations

La CPCN enregistre de bons résultats avec une performance en hausse de 5,6 %, renforçant sa situation financière. Cette amélioration permet de réduire les mesures de recapitalisation, de rémunérer les avoirs de vieillesse à 3 % et d’accorder exceptionnellement une demi-rente mensuelle supplémentaire aux rentiers en janvier 2026. Fin 2025, le degré de couverture atteint 85 %, bien au-delà de l’objectif légal, tandis que plus d’un quart de la fortune est consacré à la sécurité. /aca