Individu menaçant interpellé à La Chaux-de-Fonds

Lundi soir mouvementé à la gare de La Chaux-de-Fonds. Un individu a semé le trouble et menacé avec une arme blanche des employés du McDonald’s avant d’être interpellé. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées durant l’intervention.
Un vol, puis des menaces. Lundi soir, un individu a été interpellé à la gare de La Chaux-de-Fonds après avoir semé le trouble et menacé avec une arme blanche des employés du McDonald’s.
Vers 19h20, la centrale neuchâteloise d’urgence a été alertée pour une personne passablement agitée ayant commis un vol à l’étalage dans le commerce AVEC. L’individu concerné s’est réfugié dans les cuisines du McDonald’s de la gare, où il s’est saisi d’un couteau et a tenté de porter plusieurs coups à un employé. Il a pu être maîtrisé et désarmé par les personnes présentes avant l’arrivée de la police. Il a été interpellé par les patrouilles de la gendarmerie et mis en cellule. Les gendarmes ont dû faire usage de la force pour le maîtriser, compte tenu de son agitation.
L’individu a ensuite été pris en charge par une ambulance et acheminé à l’hôpital pour des soins médicaux, avant d’être à nouveau mis en cellule. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées en tentant de maîtriser l’individu. Le Care Team a été sollicité afin d’apporter un soutien aux personnes impliquées. Plusieurs plaintes ont été déposées contre cet homme de 23 ans déjà connu des services de police. /gjo