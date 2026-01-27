Individu menaçant interpellé à La Chaux-de-Fonds

Un vol, puis des menaces. Lundi soir, un individu a été interpellé à la gare de La Chaux-de-Fonds après avoir semé le trouble et menacé avec une arme blanche des employés du McDonald’s.

Vers 19h20, la centrale neuchâteloise d’urgence a été alertée pour une personne passablement agitée ayant commis un vol à l’étalage dans le commerce AVEC. L’individu concerné s’est réfugié dans les cuisines du McDonald’s de la gare, où il s’est saisi d’un couteau et a tenté de porter plusieurs coups à un employé. Il a pu être maîtrisé et désarmé par les personnes présentes avant l’arrivée de la police. Il a été interpellé par les patrouilles de la gendarmerie et mis en cellule. Les gendarmes ont dû faire usage de la force pour le maîtriser, compte tenu de son agitation.

L’individu a ensuite été pris en charge par une ambulance et acheminé à l’hôpital pour des soins médicaux, avant d’être à nouveau mis en cellule. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées en tentant de maîtriser l’individu. Le Care Team a été sollicité afin d’apporter un soutien aux personnes impliquées. Plusieurs plaintes ont été déposées contre cet homme de 23 ans déjà connu des services de police. /gjo