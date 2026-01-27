Ça ne monte et descend qu’à moitié à la gare de La Chaux-de-Fonds

Si vous avez emprunté, ces dernières semaines, les ascenseurs de la gare de La Chaux-de-Fonds qui relient la rue du Commerce au sous-voie de la gare CFF, vous l’avez sans doute remarqué : l’un d’entre eux est à l’arrêt. La faute à des déprédations.

Propriété de la commune, ce passage constitue l’un des seuls axes piétons permettant de relier le sud de la ville à son centre. L’arrêt prolongé de l’un des deux ascenseurs complique donc un peu la circulation des usagers, d’autant plus que le site est bien fréquenté. Avec un seul ascenseur en fonction, une petite file d’attente peut parfois se former aux heures de pointe, ce qui peut gêner les usagers des trains. La remise en état de cet ascenseur apparaît donc importante pour favoriser la mobilité douce. Sophie Jacopin, responsable de la gérance communale et adjointe à la cheffe du Service des bâtiments et du logement de la Métropole horlogère, explique : « Les réparations de cet ascenseur seront faites cette semaine, a priori. En tout cas, elles vont débuter. La remise en fonction devrait avoir lieu courant de la semaine prochaine, s’il n’y a pas d’éléments particuliers. »

Plusieurs semaines pour réparer un ascenseur, c’est un délai qui peut paraître long. Sophie Jacopin répond : « Il y a de nombreuses pièces qui ont été cassées et les délais de livraison sont longs. » Elle assure toutefois que « les travaux vont, a priori, être rapides maintenant », étant donné que les pièces de rechange ont été reçues.

