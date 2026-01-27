Ça ne monte et descend qu’à moitié à la gare de La Chaux-de-Fonds

Immobilisé depuis plusieurs semaines à la suite de déprédations, l’un des deux ascenseurs reliant le sud de la Métropole horlogère à son centre devrait bientôt être remis en service. La Ville mène en parallèle une réflexion sur l’installation de caméras.
Si vous avez emprunté, ces dernières semaines, les ascenseurs de la gare de La Chaux-de-Fonds qui relient la rue du Commerce au sous-voie de la gare CFF, vous l’avez sans doute remarqué : l’un d’entre eux est à l’arrêt. La faute à des déprédations.
Propriété de la commune, ce passage constitue l’un des seuls axes piétons permettant de relier le sud de la ville à son centre. L’arrêt prolongé de l’un des deux ascenseurs complique donc un peu la circulation des usagers, d’autant plus que le site est bien fréquenté. Avec un seul ascenseur en fonction, une petite file d’attente peut parfois se former aux heures de pointe, ce qui peut gêner les usagers des trains. La remise en état de cet ascenseur apparaît donc importante pour favoriser la mobilité douce. Sophie Jacopin, responsable de la gérance communale et adjointe à la cheffe du Service des bâtiments et du logement de la Métropole horlogère, explique : « Les réparations de cet ascenseur seront faites cette semaine, a priori. En tout cas, elles vont débuter. La remise en fonction devrait avoir lieu courant de la semaine prochaine, s’il n’y a pas d’éléments particuliers. »
Plusieurs semaines pour réparer un ascenseur, c’est un délai qui peut paraître long. Sophie Jacopin répond : « Il y a de nombreuses pièces qui ont été cassées et les délais de livraison sont longs. » Elle assure toutefois que « les travaux vont, a priori, être rapides maintenant », étant donné que les pièces de rechange ont été reçues.
Sophie Jacopin : « La réouverture peut être prévue dans les prochains jours. »
Historiquement un lieu à problèmes
Cette infrastructure a été rénovée en 2019. Le chantier avait duré un peu plus d’une année pour un coût de 1,9 million de francs, dont 700'000 francs à la charge de la Ville, le reste étant un investissement des CFF. Les vieux ascenseurs étaient réputés pour leur odeur nauséabonde et pour être un lieu pas toujours très fréquentable.
Pour éviter que ces phénomènes ne se reproduisent avec les nouvelles cabines vitrées, la Ville a mis en place plusieurs mesures. « Les ascenseurs et les escaliers sont fermés depuis environ 00h30 et ne sont rouverts que le matin vers 4h30, afin de laisser l’accès aux personnes qui doivent prendre le train », explique Sophie Jacopin. « Les escaliers et les appareils sont également nettoyés très régulièrement », souligne-t-elle.
Le Service des bâtiments et du logement peut également compter sur une présence humaine pour dissuader les casseurs. « Il y a actuellement deux rondes journalières, à des heures aléatoires, justement pour éviter que des personnes souhaitant commettre des déprédations puissent anticiper les passages de la sécurité », indique encore la responsable de la gérance communale. Mais force est de constater que ces mesures ne peuvent pas empêcher tous les débordements, comme en témoigne cet ascenseur saccagé.
Quid de l’installation de caméras de surveillance ?
« La volonté de poser des caméras à cet endroit avait été prévue dans le rapport au Conseil général. Aujourd’hui, au vu de la situation, une réflexion va être menée sur la pose de caméras : de quelle manière cela doit se faire et selon quel processus », conclut-elle.
« C’est en réflexion. »
/yca