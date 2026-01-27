Accident mortel à La Chaux-de-Fonds

Tragique accident dans la nuit de lundi à mardi à La Chaux-de-Fonds. Dans un communiqué, la Police neuchâteloise et le Ministère public indiquent qu'à 00h01, un automobiliste circulait sur la rue du Grenier en direction du nord. Peu avant le pont CFF et le passage à niveau, pour une raison indéterminée, il s’est déporté sur la gauche et a percuté une barrière métallique, projetant le véhicule dans le vide au-dessus de la voie CFF. La voiture a ensuite violemment heurté le sol pour finir sa course sur le toit.

Deux ambulances et le SMUR sont intervenus sur place où le décès du conducteur a été constaté. La victime est un homme âgé de 49 ans domicilié dans la région. Le passager, âgé de 52 ans et aussi domicilié dans la région, a été grièvement blessé et héliporté dans un hôpital universitaire. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Cet accident a nécessité l’engagement de quatre patrouilles de gendarmerie, ainsi que de spécialistes du groupe technique routier de la police de la circulation. Cet engagement a nécessité l’intervention de plusieurs professionnels du service d’incendie et de secours des montagnes neuchâteloises (SISMN). Le train d’extinction et de sauvetage de Bienne est également intervenu avec son équipage pour sécuriser la voie ferrée. Un soutien psychologique a été mis en place par le Care Team pour accompagner la famille.

La route a été fermée durant plusieurs heures à la circulation pour les besoins du constat.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident. /comm-aju