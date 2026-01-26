Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Des affiches jaune et rouge fleurissent dans les immeubles neuchâtelois. Après le drame de Crans-Montana se pose la question de la responsabilité des propriétaires immobiliers en matière de prévention des incendies. Les personnes qui possèdent un immeuble ou une maison individuelle doivent répondre à certaines obligations. Les locataires ont aussi une part de responsabilité.

Les cages d’escalier et les couloirs jouent un rôle important dans le dispositif. Ces affiches jaune et rouge, émises par le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI), sont là pour le rappeler. Les meubles à chaussures, les porte-manteaux et autres trottinettes posées devant la porte d’entrée d’un appartement sont à bannir. Le passage doit rester libre dans la cage d’escalier et les couloirs, avec une largeur minimale de 1m20. Cette distance a « deux justifications principales », précise Jean-Michel Brunner, directeur de l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention du canton de Neuchâtel : « La première c’est de pouvoir passer avec un brancard pour l’évacuation d’éventuels blessés et l’autre raison, c’est pour permettre à des personnes de se croiser, entre celles qui veulent quitter l’immeuble et d’autres qui interviendraient à l’intérieur ».