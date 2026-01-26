Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Ne pas encombrer les cages d’escalier et ne pas stocker de produits inflammables dans sa cave : les locataires et les propriétaires immobiliers ont des responsabilités. L’heure est aux piqûres de rappel après le drame de Crans-Montana.
Des affiches jaune et rouge fleurissent dans les immeubles neuchâtelois. Après le drame de Crans-Montana se pose la question de la responsabilité des propriétaires immobiliers en matière de prévention des incendies. Les personnes qui possèdent un immeuble ou une maison individuelle doivent répondre à certaines obligations. Les locataires ont aussi une part de responsabilité.
Les cages d’escalier et les couloirs jouent un rôle important dans le dispositif. Ces affiches jaune et rouge, émises par le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI), sont là pour le rappeler. Les meubles à chaussures, les porte-manteaux et autres trottinettes posées devant la porte d’entrée d’un appartement sont à bannir. Le passage doit rester libre dans la cage d’escalier et les couloirs, avec une largeur minimale de 1m20. Cette distance a « deux justifications principales », précise Jean-Michel Brunner, directeur de l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention du canton de Neuchâtel : « La première c’est de pouvoir passer avec un brancard pour l’évacuation d’éventuels blessés et l’autre raison, c’est pour permettre à des personnes de se croiser, entre celles qui veulent quitter l’immeuble et d’autres qui interviendraient à l’intérieur ».
Jean-Michel Brunner : « Il est important de toujours garder les voies de fuite qui soient dégagées. »
Il ne faut pas non plus stocker des matières inflammables ou du gaz dans sa cave. Certaines précautions sont aussi à prendre dans les garages souterrains. Il n’est pas permis d’y entreposer des combustibles, tels que du bois, du vieux papier ou des sacs poubelle, ainsi que du carburant, ou encore d’utiliser les lieux comme atelier. Les prescriptions sont plus poussées pour les garages dont la taille dépasse 600 m2.
Les propriétaires ont aussi certaines responsabilités
De leur côté, les propriétaires doivent s’assurer que les normes sont respectées. Ils sont tenus de vérifier que les installations techniques du bâtiment soient bien entretenues et conformes et que les portes coupe-feu jouent en tout temps leur rôle, à savoir qu’elles soient fermées. Les propriétaires ont aussi pour devoir d’informer les utilisateurs de leur bâtiment sur ces questions de sécurité incendie.
Par ailleurs, le dispositif de protection contre le feu doit être contrôlé et opérationnel à tout moment. Le nombre d’extincteurs ou de sprinklers dans un bâtiment dépend, entre autres, du nombre d’occupants, d’étages et de la géométrie du bâtiment. Autre élément d’importance, les propriétaires sont tenus de corriger ou de faire corriger tout défaut qui est constaté. Pour répondre à ces diverses obligations, les privés, les propriétaires, mais aussi les Communes peuvent s’appuyer sur l’ECAP, qui dit se tenir à disposition en tant que « référence technique », indique Jean-Michel Brunner.
« Nous, en tant qu’ECAP, on peut de temps en temps faire des piqûres de rappel ».
Tout l’enjeu est de maintenir cette vigilance sur le long terme « et non pas seulement après qu’un drame s’est produit », conclut Jean-Michel Brunner. /sbm