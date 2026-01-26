Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Ne pas encombrer les cages d’escalier et ne pas stocker de produits inflammables dans sa cave ...
Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Ne pas encombrer les cages d’escalier et ne pas stocker de produits inflammables dans sa cave : les locataires et les propriétaires immobiliers ont des responsabilités. L’heure est aux piqûres de rappel après le drame de Crans-Montana.

Jean-Michel Brunner, directeur de l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) du canton de Neuchâtel. Jean-Michel Brunner, directeur de l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) du canton de Neuchâtel.

Des affiches jaune et rouge fleurissent dans les immeubles neuchâtelois. Après le drame de Crans-Montana se pose la question de la responsabilité des propriétaires immobiliers en matière de prévention des incendies. Les personnes qui possèdent un immeuble ou une maison individuelle doivent répondre à certaines obligations. Les locataires ont aussi une part de responsabilité.

Les cages d’escalier et les couloirs jouent un rôle important dans le dispositif. Ces affiches jaune et rouge, émises par le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI), sont là pour le rappeler. Les meubles à chaussures, les porte-manteaux et autres trottinettes posées devant la porte d’entrée d’un appartement sont à bannir. Le passage doit rester libre dans la cage d’escalier et les couloirs, avec une largeur minimale de 1m20. Cette distance a « deux justifications principales », précise Jean-Michel Brunner, directeur de l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention du canton de Neuchâtel : « La première c’est de pouvoir passer avec un brancard pour l’évacuation d’éventuels blessés et l’autre raison, c’est pour permettre à des personnes de se croiser, entre celles qui veulent quitter l’immeuble et d’autres qui interviendraient à l’intérieur ».

Jean-Michel Brunner : « Il est important de toujours garder les voies de fuite qui soient dégagées. »

Ecouter le son

Il ne faut pas non plus stocker des matières inflammables ou du gaz dans sa cave. Certaines précautions sont aussi à prendre dans les garages souterrains. Il n’est pas permis d’y entreposer des combustibles, tels que du bois, du vieux papier ou des sacs poubelle, ainsi que du carburant, ou encore d’utiliser les lieux comme atelier. Les prescriptions sont plus poussées pour les garages dont la taille dépasse 600 m2.


Les propriétaires ont aussi certaines responsabilités

De leur côté, les propriétaires doivent s’assurer que les normes sont respectées. Ils sont tenus de vérifier que les installations techniques du bâtiment soient bien entretenues et conformes et que les portes coupe-feu jouent en tout temps leur rôle, à savoir qu’elles soient fermées. Les propriétaires ont aussi pour devoir d’informer les utilisateurs de leur bâtiment sur ces questions de sécurité incendie.

Par ailleurs, le dispositif de protection contre le feu doit être contrôlé et opérationnel à tout moment. Le nombre d’extincteurs ou de sprinklers dans un bâtiment dépend, entre autres, du nombre d’occupants, d’étages et de la géométrie du bâtiment. Autre élément d’importance, les propriétaires sont tenus de corriger ou de faire corriger tout défaut qui est constaté. Pour répondre à ces diverses obligations, les privés, les propriétaires, mais aussi les Communes peuvent s’appuyer sur l’ECAP, qui dit se tenir à disposition en tant que « référence technique », indique Jean-Michel Brunner.

« Nous, en tant qu’ECAP, on peut de temps en temps faire des piqûres de rappel ».

Ecouter le son

Tout l’enjeu est de maintenir cette vigilance sur le long terme « et non pas seulement après qu’un drame s’est produit », conclut Jean-Michel Brunner. /sbm

Voici l'affiche qui est apparue dans certains immeubles neuchâtelois en matière de sécurité incendie dans la cage d'escalier. (Affiche : Centre d'information pour la prévention des incendies) Voici l'affiche qui est apparue dans certains immeubles neuchâtelois en matière de sécurité incendie dans la cage d'escalier. (Affiche : Centre d'information pour la prévention des incendies)


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:01

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 17:18

Articles les plus lus

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 14:19

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 17:18

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:15

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:30

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 14:19

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 17:18

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:19

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:30

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:45

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 14:19