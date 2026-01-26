« Ma Commune à la Une » : Enges

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Enges

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Thierry Adatte, correspondant pour le Bulcom, dans « La Matinale ». Thierry Adatte, correspondant pour le Bulcom, dans « La Matinale ».

Perchée sur les hauteurs du littoral neuchâtelois, Enges cultive une discrétion qui contraste avec l’intensité de sa vie associative. Forte d’environ 300 habitantes et habitants, la commune doit une large part de son dynamisme à ses sociétés locales, véritables moteurs de la vie villageoise. Comme le souligne Thierry Adatte, correspondant du Bulcom pour Enges, ce sont elles qui donnent le tempo de l’année, en proposant une succession d’événements culturels et festifs qui rassemblent bien au-delà du cercle communal. Le programme 2026 en est une nouvelle illustration, avec un agenda riche et varié, allant du spectacle vivant aux traditions populaires.

Dès le 1er février, Enges accueillera un spectacle de ventriloquie, un choix original pour une petite commune, qui témoigne d’une volonté d’ouvrir la programmation à des formes culturelles inattendues. Fin mars, la troupe locale de théâtre célébrera quant à elle un double anniversaire symbolique : 20 ans d’existence et la présentation de sa 20e pièce, un jalon important dans l’histoire culturelle du village. Point d’orgue du printemps, la Fête des Vents d’Enges, prévue en mai, reste l’événement phare, attirant chaque année un large public autour de son ambiance conviviale et de son ancrage local fort. Pour Thierry Adatte, ces rendez-vous racontent avant tout l’identité d’Enges : un village où l’engagement bénévole, la créativité et le sens de la communauté continuent de faire battre le cœur de la commune.

« Ma Commune à la Une » revient lundi prochain à 8h15, en compagnie du Courrier du Val-de-Travers. /rde


 

Actualités suivantes

Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Région    Actualisé le 25.01.2026 - 11:00

Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Région    Actualisé le 25.01.2026 - 10:49

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 12:00

Capitale culturelle suisse : encore un départ

Capitale culturelle suisse : encore un départ

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 10:50

Articles les plus lus

TransN : Cédric Aubry confirmé

TransN : Cédric Aubry confirmé

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 07:38

Capitale culturelle suisse : encore un départ

Capitale culturelle suisse : encore un départ

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 10:50

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 12:00

Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Région    Actualisé le 25.01.2026 - 10:49

Le jeu vidéo s’invite au Théâtre de Colombier à l’occasion de Mil’Games

Le jeu vidéo s’invite au Théâtre de Colombier à l’occasion de Mil’Games

Région    Actualisé le 23.01.2026 - 18:52

TransN : Cédric Aubry confirmé

TransN : Cédric Aubry confirmé

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 07:38

Capitale culturelle suisse : encore un départ

Capitale culturelle suisse : encore un départ

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 10:50

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 12:00

Trouver un obus dans une maison n'est pas rare

Trouver un obus dans une maison n'est pas rare

Région    Actualisé le 23.01.2026 - 16:39

Levée de la détention provisoire de Jacques Moretti contre caution

Levée de la détention provisoire de Jacques Moretti contre caution

Région    Actualisé le 23.01.2026 - 17:32

Le jeu vidéo s’invite au Théâtre de Colombier à l’occasion de Mil’Games

Le jeu vidéo s’invite au Théâtre de Colombier à l’occasion de Mil’Games

Région    Actualisé le 23.01.2026 - 18:52

TransN : Cédric Aubry confirmé

TransN : Cédric Aubry confirmé

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 07:38