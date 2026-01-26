« Ma Commune à la Une » : Enges

Perchée sur les hauteurs du littoral neuchâtelois, Enges cultive une discrétion qui contraste avec l’intensité de sa vie associative. Forte d’environ 300 habitantes et habitants, la commune doit une large part de son dynamisme à ses sociétés locales, véritables moteurs de la vie villageoise. Comme le souligne Thierry Adatte, correspondant du Bulcom pour Enges, ce sont elles qui donnent le tempo de l’année, en proposant une succession d’événements culturels et festifs qui rassemblent bien au-delà du cercle communal. Le programme 2026 en est une nouvelle illustration, avec un agenda riche et varié, allant du spectacle vivant aux traditions populaires.

Dès le 1er février, Enges accueillera un spectacle de ventriloquie, un choix original pour une petite commune, qui témoigne d’une volonté d’ouvrir la programmation à des formes culturelles inattendues. Fin mars, la troupe locale de théâtre célébrera quant à elle un double anniversaire symbolique : 20 ans d’existence et la présentation de sa 20e pièce, un jalon important dans l’histoire culturelle du village. Point d’orgue du printemps, la Fête des Vents d’Enges, prévue en mai, reste l’événement phare, attirant chaque année un large public autour de son ambiance conviviale et de son ancrage local fort. Pour Thierry Adatte, ces rendez-vous racontent avant tout l’identité d’Enges : un village où l’engagement bénévole, la créativité et le sens de la communauté continuent de faire battre le cœur de la commune.