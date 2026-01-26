C’est à Marin centre que Kiabi ouvrira l’une de ses premières succursales helvétiques. Le centre commercial l’annonce lundi dans un communiqué et précise que Kiabi s’est imposé comme une « référence incontournable dans le secteur de la mode en Europe ». L’enseigne française de prêt-à-porter avait annoncé en décembre l’ouverture de points de ventes dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Celle de Marin ouvrira en avril. /comm-aju
Kiabi s’installera à Marin centre
L’enseigne française de prêt-à-porter ouvrira un commerce dans l’enceinte du centre commercial ...
RTN
