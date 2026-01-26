Kiabi s’installera à Marin centre

L’enseigne française de prêt-à-porter ouvrira un commerce dans l’enceinte du centre commercial dès le mois d’avril.

Marin Centre va également célébrer ses 15 ans. Photo : archives. Marin Centre va également célébrer ses 15 ans. Photo : archives.

C’est à Marin centre que Kiabi ouvrira l’une de ses premières succursales helvétiques. Le centre commercial l’annonce lundi dans un communiqué et précise que Kiabi s’est imposé comme une « référence incontournable dans le secteur de la mode en Europe ». L’enseigne française de prêt-à-porter avait annoncé en décembre l’ouverture de points de ventes dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Celle de Marin ouvrira en avril. /comm-aju


 

