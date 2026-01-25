Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Lors de la deuxième étape, « on aura plus de contraintes au niveau de la place des Halles, on aura une installation de chantier à un moment donné », relève le chef du Service du patrimoine bâti de Neuchâtel. Mais Pierre-Alain Ruchti précise que ses équipes étudient encore la situation pour réduire au maximum les impacts.

Quant au restaurant Okapi, qui occupe actuellement la Maison des Halles, il a signé avec la Ville de Neuchâtel un contrat de bail à durée limitée. Il va pouvoir y rester jusqu’au début de cette 2e phase des travaux. /lgn