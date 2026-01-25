Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

L’îlot des Halles à Neuchâtel va se refaire une beauté. L’ensemble de bâtiments de la vielle ville a besoin de travaux. Ils seront réalisés en deux phases et dureront jusqu’en 2029. Un chantier minutieux sur des bâtisses protégées au niveau fédéral.
L’îlot des Halles à Neuchâtel va retrouver de son lustre d’antan. Des travaux d’envergure vont se dérouler dès cet automne. Ils seront réalisés en deux phases pour une durée totale d’environ trois ans. La première concernera les secteurs nord et ouest. Toitures, fenêtres et façades seront rajeunis, d’ici à l’automne 2027. Des bâtiments qui ont une grande spécificité. « On est en face d’un joyau du patrimoine neuchâtelois qui est protégé au niveau fédéral, le plus haut niveau », relève Pierre-Alain Ruchti. « Ça implique une grande collaboration avec le Service cantonal du patrimoine », explique le chef du Service du patrimoine bâti de la Ville de Neuchâtel. « Des inventaires ont été faits avec des recherches historiques[...] pour que les travaux se fassent à l’identique. »
Pierre-Alain Ruchti : « Les entreprises recherchées sont celles qui ont une grande expérience de ce type de travaux. »
Une fois cette première phase achevée, la seconde pourra débuter, soit fin 2027. Le chantier se concentrera sur le restaurant de la Maison des Halles et l’hôtel. « Ils se feront en parallèle », explique Pierre-Alain Ruchti. La volonté des autorités de la Ville de Neuchâtel est de garder un restaurant dans la Maison des Halles et de réaménager un hôtel à côté. Le projet définitif n’est pas encore ficelé. Et pour ces travaux également, une attention particulière sera donnée au patrimoine du lieu.
« On va même corriger ce que l’on peut appeler des erreurs du passé. »
Réaliser des travaux en plein cœur de la vieille ville de Neuchâtel n’est pas chose aisée puisqu’elle regorge de commerces et d’établissements publics. Les autorités communales souhaitent réduire au maximum les impacts sur le domaine public. Pour la première phase, une grue sera mobilisée, mais elle sera mobile et utilisée seulement ponctuellement, précise Pierre-Alain Ruchti. Les échafaudages « seront suffisamment hauts pour que l’on puisse circuler à pied dessous. »
« On a déjà eu des contacts avec les restaurateurs et commerçants. »
Lors de la deuxième étape, « on aura plus de contraintes au niveau de la place des Halles, on aura une installation de chantier à un moment donné », relève le chef du Service du patrimoine bâti de Neuchâtel. Mais Pierre-Alain Ruchti précise que ses équipes étudient encore la situation pour réduire au maximum les impacts.
Quant au restaurant Okapi, qui occupe actuellement la Maison des Halles, il a signé avec la Ville de Neuchâtel un contrat de bail à durée limitée. Il va pouvoir y rester jusqu’au début de cette 2e phase des travaux. /lgn