Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Samedi soir, Kiera Duvanel et Charlotte Bordet du collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds ont ...
Samedi soir, Kiera Duvanel et Charlotte Bordet du collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds ont remporté la finale régionale de « La jeunesse débat » de l’Arc Jurassien.

Les gagnantes de la finale régional de l'Arc Jurassien (de g. à d. Elsa Poulain, Nora Schaller, Kiera Duvanel et Charlotte Bordet.) se retrouveront à Berne en mars prochain. (Photo : Young Enterprise Switzerland) Les gagnantes de la finale régional de l'Arc Jurassien (de g. à d. Elsa Poulain, Nora Schaller, Kiera Duvanel et Charlotte Bordet.) se retrouveront à Berne en mars prochain. (Photo : Young Enterprise Switzerland)

Deux Chaux-de-Fonnières ont séduit le jury lors de la finale régionale de « La jeunesse débat » de l’Arc Jurassien. Kiera Duvanel & Charlotte Bordet du collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds ont remporté samedi soir le débat final du niveau secondaire I. Ce dernier avait pour thème « La Suisse doit-elle instaurer le droit du sol ? ». Ils étaient 32 jeunes âgés de 15 à 20 ans réunit à Delémont pour débattre de divers sujets devant un jury composé notamment de Charles Juillard, conseiller aux Etats jurassien et Emile Blant président du Grand Conseil neuchâtelois.

Dans la catégorie secondaire 2, ce sont Nora Schaller et Elsa Poulain du Gymnase de Bienne et du Jura bernois qui l’ont emporté. La finale nationale aura lieu les 27 et 28 mars à Berne. /comm-crb


Actualisé le

 

