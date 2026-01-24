« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

Après trois hivers sur le terrain, sélectionner seulement une vingtaine de clichés semble être une tâche ardue. « C’était déjà très difficile de choisir les photographies qui allaient dans le livre », avoue Neil Villard en ajoutant qu’elles doivent raconter quelque chose en plus que de simplement montrer son aventure. L’enjeu est moins grand pour l’exposition, toutefois il faut réussir, en peu d’images, à être représentatif de son travail. « J’espère que le public appréciera cette sélection », souligne le Neuchâtelois avec le sourire.





Du lynx au puma

Le dernier projet du photographe se penchait sur le lynx. Dans la poursuite de sa quête, Neil Villard était parti au Canada initialement pour pister cet animal. Rapidement, le Neuchâtelois s’est, au final, intéressé au puma, un félin pas si éloigné du lynx que l’on trouve en suisse.