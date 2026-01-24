« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

Le photographe animalier et naturaliste neuchâtelois Neil Villard expose pour la première fois en Suisse ses clichés du puma. L’exhibition se tient ce week-end au 6e Festival Nature Neuchâtel au Péristyle de l’Hôtel de Ville.
C’est une exclusivité en Suisse ! Pour la première fois, les clichés du Neuchâtelois Neil Villard sont exposés au Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel à l’occasion du 6e Festival Nature ce week-end (du 23 au 25 janvier). Ces photographies retracent ses 180 jours d’aventure dans les Rocheuses canadiennes à la recherche d’un animal quasiment spectral : le puma. Pendant trois hivers, le photographe animalier et naturaliste a pisté ce prédateur. En résulte un livre intitulé « Puma, le fantôme des Rocheuses » sorti à la fin de l’année dernière et cette exposition. « Le livre et l’exposition fonctionnent comme des compléments », explique Neil Villard. « L’expo montre un échantillon du travail que j’ai fait pendant ces quatre années. » Quelques images de la présentation dévoilent d'ailleurs le fameux félin aux yeux du public. Un des clichés a particulièrement marqué le photographe neuchâtelois.
Neil Villard : « C'est une femelle puma assise devant sa proie. »
Après trois hivers sur le terrain, sélectionner seulement une vingtaine de clichés semble être une tâche ardue. « C’était déjà très difficile de choisir les photographies qui allaient dans le livre », avoue Neil Villard en ajoutant qu’elles doivent raconter quelque chose en plus que de simplement montrer son aventure. L’enjeu est moins grand pour l’exposition, toutefois il faut réussir, en peu d’images, à être représentatif de son travail. « J’espère que le public appréciera cette sélection », souligne le Neuchâtelois avec le sourire.
Du lynx au puma
Le dernier projet du photographe se penchait sur le lynx. Dans la poursuite de sa quête, Neil Villard était parti au Canada initialement pour pister cet animal. Rapidement, le Neuchâtelois s’est, au final, intéressé au puma, un félin pas si éloigné du lynx que l’on trouve en suisse.
« La lecture des pistes a été très facile. »
Après un livre et une exposition consacrée au puma, un film documentaire va bientôt sortir sur le pistage au Canada du Neuchâtelois. Ce long métrage est coproduit par la RTS et Julien Donzé, youtubeur genevois, plus connu sous le pseudonyme « Le Grand JD ». La diffusion publique est prévue le 7 mars, puis le 8 mars, le documentaire sera disponible sur la chaîne YouTube du Grand JD. Pour réaliser ce film, Neil Villard est reparti sur le terrain pour capter des images du fantôme des Rocheuses.
Neil Villard nous parle de son documentaire.
En attendant la sortie du documentaire, les curieux peuvent donc découvrir une partie du travail de Neil Villard ce week-end au Péristyle de l’Hôtel de Ville. /crb