L’accord commercial avec le Mercosur a subi un coup d’arrêt cette semaine dans l’Union européenne. Le Parlement de l’UE a décidé mercredi de saisir la Cour de justice sur ce traité de libre-échange avec l’Amérique latine. La décision a pour conséquence de geler le processus de ratification du texte, même si la Commission européenne peut encore décider d’une application provisoire. Le Parlement a ainsi suivi la position du gouvernement français et des agriculteurs, au grand dam de l’Allemagne. L’éclairage d’Alexandre Rossé :
« Le monde en cause » : l’accord avec le Mercosur gelé dans l’UE
