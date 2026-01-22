Rupture de conduite à La Chaux-de-Fonds

Grosse congestion de trafic ce jeudi matin en direction de La Chaux-de-Fonds. Une situation causée par une rupture de conduite à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Elle a été signalée à la Police neuchâteloise aux environs de 4h30 et les services concernés sont à pied d'oeuvre sur place pour rétablir la situation. Jusqu'à 8h30 environ, le cheminement entre le giratoire du Bas-du-Reymond et la rue de l'Hôtel-de-Ville a été fermé à la montée, ce qui a causé, par cascade, un embouteillage sur la H20, direction La Chaux-de-Fonds. Vers 7h30, on signalait des bouchons au moins jusqu'aux Hauts-Geneveys. /jhi-yca