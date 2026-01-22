Rupture de conduite à La Chaux-de-Fonds

Une conduite s'est rompue jeudi matin à la rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds. Elle ...
Rupture de conduite à La Chaux-de-Fonds

Une conduite s'est rompue jeudi matin à la rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds. Elle a causé des embouteillages importants.

 La fuite d’eau s’est déclarée ce matin à proximité du giratoire des Petites-Crosettes.  La fuite d’eau s’est déclarée ce matin à proximité du giratoire des Petites-Crosettes.

Grosse congestion de trafic ce jeudi matin en direction de La Chaux-de-Fonds. Une situation causée par une rupture de conduite à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Elle a été signalée à la Police neuchâteloise aux environs de 4h30 et les services concernés sont à pied d'oeuvre sur place pour rétablir la situation. Jusqu'à 8h30 environ, le cheminement entre le giratoire du Bas-du-Reymond et la rue de l'Hôtel-de-Ville a été fermé à la montée, ce qui a causé, par cascade, un embouteillage sur la H20, direction La Chaux-de-Fonds. Vers 7h30, on signalait des bouchons au moins jusqu'aux Hauts-Geneveys. /jhi-yca

L’eau est montée jusqu’au niveau du trottoir ce matin. L’eau est montée jusqu’au niveau du trottoir ce matin.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Construction lancée pour JD7 à Neuchâtel

Construction lancée pour JD7 à Neuchâtel

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:50

Nouvelles interpellations aux faux policiers-banquiers

Nouvelles interpellations aux faux policiers-banquiers

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:56

Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 15:00

Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 12:00

Articles les plus lus

Le WEF reste un rendez-vous économique

Le WEF reste un rendez-vous économique

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:18

Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 12:00

Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 15:00

Nouvelles interpellations aux faux policiers-banquiers

Nouvelles interpellations aux faux policiers-banquiers

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:56

Le WEF reste un rendez-vous économique

Le WEF reste un rendez-vous économique

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:18

Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 12:00

Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Le FC La Sagne et la Commune ont enterré la hache de guerre

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 15:00

Le Non Filtré se débouche ce mercredi

Le Non Filtré se débouche ce mercredi

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:05

Troupeau à l’abandon dans la vallée de La Brévine

Troupeau à l’abandon dans la vallée de La Brévine

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 19:48

« Faites-nous rire » : Janvier, mois du regifting pour Eric Constantin

« Faites-nous rire » : Janvier, mois du regifting pour Eric Constantin

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 09:31

Le WEF reste un rendez-vous économique

Le WEF reste un rendez-vous économique

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:18

Le Non Filtré se débouche ce mercredi

Le Non Filtré se débouche ce mercredi

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:05