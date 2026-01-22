Neuchâtel tire un bilan positif du « contrat formation ». Ce dispositif est entré en vigueur il y a cinq ans dans le but de renforcer l’apprentissage dans le canton. Depuis son entrée en vigueur en 2020, le nombre de jeunes qui réalisent une formation professionnelle initiale en mode dual dans le canton est passé de 69% à 82%. Des chiffres présentés mercredi par le Canton. Ce contrat formation est financé par un fonds alimenté par l’ensemble des employeurs neuchâtelois. L’argent est ensuite redistribué aux entreprises formatrices. Crystel Graf, conseillère d’Etat en charge de la formation et des finances, a expliqué ce jeudi dans « La Matinale » que le montant oscille entre 3'000 et 6'000 francs par apprenti et par année. « C’est le conseil de gestion du fonds qui décide de ces montants en fonction des métiers en considérant là où il y a le plus de besoins, là aussi où les métiers coutent plus cher à former. Ce n’est pas la même chose si vous avez un jeune qui a besoin d’un atelier technique complet ou simplement d’un ordinateur. »