Un coup de jeune pour « l’îlot des Halles » à Neuchâtel

Rajeunir une pièce du patrimoine de Neuchâtel tout en améliorant son efficience énergétique. C’est l’objectif des travaux que la Ville de Neuchâtel s’apprête à lancer. Un chantier de rénovation et d’assainissement énergétique de l’îlot des Halles, qui se situe au cœur de la vieille ville, est au programme. L’opération débutera au printemps 2026 et se déroulera en deux étapes majeures, selon un communiqué transmis ce mercredi par les autorités. L’emblématique Maison des Halles est concernée, mais également toute la structure qui l’entoure, notamment à la rue Fleury, la rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville, la place des Halles et la rue du Trésor.

Plusieurs objectifs sont visés : restaurer les bâtiments historiques, renforcer leur efficience énergétique et permettre le développement de nouvelles activités « contribuant au rayonnement de notre capitale cantonale », souligne le communiqué.





Un chantier en deux phases

La première phase, prévue dès le printemps prochain, concernera les bâtiments situés au nord et à l’ouest de « l’îlot des Halles », sur la rue Fleury et la rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville. Les travaux porteront notamment sur l’isolation des toitures, le remplacement des fenêtres, l’installation de volets et la réfection des façades. Cette étape devrait durer environ une année. Les autorités neuchâteloises précisent que l’accès aux rues commerçantes sera maintenu - hormis lors d’interventions ponctuelles.

Une seconde phase est envisagée entre 2027 et 2029. Elle concernerait les bâtiments de la place des Halles ainsi que la Maison des Halles. Le site pourrait accueillir une nouvelle offre hôtelière et commerciale axée sur le terroir, tandis que l’établissement public existant serait maintenu. Des études vont prochainement débuter afin d’évaluer la faisabilité de ces travaux. /comm-pch