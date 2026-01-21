Nouvelles interpellations aux faux policiers-banquiers

Le canton de Neuchâtel est toujours touché par les arnaques aux faux policiers-banquiers. Depuis le début de l’année 2026, douze cas avérés ont été recensés, pour un préjudice total estimé à environ 100’000 francs, indique la Police neuchâteloise mercredi. Une vingtaine de tentatives supplémentaires ont également été signalées.

Six coursiers ont été interpellés entre le 10 et le 15 janvier. Parmi eux, deux sont mineurs. Cinq autres personnes ont aussi été arrêtées : trois femmes âgées de 18 à 19 ans, ainsi que deux hommes de 18 ans. L’un d’eux est soupçonné d’avoir recruté les coursiers et coursières via les réseaux sociaux.

À l’issue des premières investigations, les personnes interpellées ont été relaxées. Elles seront toutefois dénoncées au Ministère public et, pour les mineurs, à la juge des mineurs.

La Police neuchâteloise rappelle que les auteurs de ces arnaques ciblent souvent des personnes âgées ou isolées. Ils usurpent l’identité de policiers ou de banquiers afin de gagner la confiance de leurs victimes et de les convaincre de leur remettre des objets de valeur, des cartes bancaires ou des codes personnels.

Les autorités appellent à la vigilance. Il est recommandé de raccrocher immédiatement en cas de doute, de ne jamais transmettre d’informations bancaires par téléphone et de ne remettre aucune valeur à une personne inconnue. Toute situation suspecte doit être signalée à la police en composant le 117. /comm-yca