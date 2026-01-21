Le Non Filtré se débouche ce mercredi

C’est le grand jour pour les caves neuchâteloises. Comme chaque année, le troisième mercredi du mois de janvier est synonyme de lancement du premier vin suisse de l’année. La dégustation publique se tient mercredi soir à La Chaux-de-Fonds.

La dégustation du Non Filtré se tiendra ce mercredi soir aux Anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. (Photo archives : Bertrand Pfaff). La dégustation du Non Filtré se tiendra ce mercredi soir aux Anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. (Photo archives : Bertrand Pfaff).

C’est le moment attendu par les amateurs de chasselas trouble. Le Non Filtré sort ce mercredi. Comme l’exige l’arrêté du Conseil d’État, le lancement de ce vin typiquement neuchâtelois se tient chaque troisième mercredi du mois de janvier. Le millésime 2025 est à déguster lors de la grande soirée organisée par Neuchâtel Vins et Terroir aux Anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds de 17h à 20h en présence de 37 vignerons et vigneronnes neuchâtelois. Des navettes gratuites sont organisées au départ de Neuchâtel et Boudevilliers pour se rendre et repartir de la Métropole horlogère.

La directrice de Neuchâtel Vins et Terroir, Mireille Bühler, sera en direct dans le Journal de 12h15. /jpp 


