« Faites-nous rire » : Janvier, mois du regifting pour Eric Constantin

En janvier, après les fêtes et les bonnes résolutions déjà oubliées, Éric Constantin s’attaque à un grand classique : les cadeaux de Noël non désirés. Et notre humoriste se moque de ces « Oh, j’en rêvais ! » lâchés par pure politesse avant de refiler en douce une tasse gênante, un gadget inutile ou la énième crème anti-cernes reçue en dix ans. Un rituel universel, presque sportif, où l’on recycle surtout l’embarras. Selon lui, janvier devrait d’ailleurs être officiellement déclaré « mois national du regifting », tant cette pratique fait partie intégrante de notre patrimoine affectif et hypocrite.

Mais cette année, le regifting a franchi un cap absurde : Maria Corina Machado aurait offert à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix. Pas le prix, juste la médaille. De quoi inspirer à Éric Constantin une comparaison assassine : donner un Nobel de la paix à Trump, c’est comme offrir un vinyle à un chien, il va le prendre pour un frisbee. Derrière la blague, une vraie question : peut-on vraiment refiler n’importe quel cadeau ? Une soupière, passe encore. Un symbole mondial de paix, peut-être un peu moins.

En janvier, on peut recycler beaucoup de choses… mais pas le bon sens.