« Faites-nous rire » : Janvier, mois du regifting pour Eric Constantin

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

En janvier, après les fêtes et les bonnes résolutions déjà oubliées, Éric Constantin s’attaque à un grand classique : les cadeaux de Noël non désirés. Et notre humoriste se moque de ces « Oh, j’en rêvais ! » lâchés par pure politesse avant de refiler en douce une tasse gênante, un gadget inutile ou la énième crème anti-cernes reçue en dix ans. Un rituel universel, presque sportif, où l’on recycle surtout l’embarras. Selon lui, janvier devrait d’ailleurs être officiellement déclaré « mois national du regifting », tant cette pratique fait partie intégrante de notre patrimoine affectif et hypocrite.

Mais cette année, le regifting a franchi un cap absurde : Maria Corina Machado aurait offert à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix. Pas le prix, juste la médaille. De quoi inspirer à Éric Constantin une comparaison assassine : donner un Nobel de la paix à Trump, c’est comme offrir un vinyle à un chien, il va le prendre pour un frisbee. Derrière la blague, une vraie question : peut-on vraiment refiler n’importe quel cadeau ? Une soupière, passe encore. Un symbole mondial de paix, peut-être un peu moins.

En janvier, on peut recycler beaucoup de choses… mais pas le bon sens.

La semaine prochaine, le Mukuna 2026 fera sa rentrée. Christian, jamais en panne d’idée aussi loufoque qu’absurde vous attend mercredi prochain, dans « Faites-nous rire », à 7h45. /rde


 

